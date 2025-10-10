La Vía Verde de los Montes de Hierro, premiada por su valor patrimonial y sostenible La ruta de 39 kilómetros recibe el galardón a la excelencia en los XII Premios Europeos de Vías Verdes

Diana Martínez Abanto Viernes, 10 de octubre 2025, 16:19 Comenta Compartir

La riqueza patrimonial y natural que alberga la Vía Verde de los Montes de Hierro se somete a examen y aprueba con nota alta. La Ekoetxea de Abanto celebró ayer los XII Premios Europeos de Vías Verdes, donde se reconocieron los proyectos de España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugal y Reino Unido. En el acto, que contó con la presencia del consejero de turismo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, se galardonó a la Vía Verde de los Montes de Hierro con el primer premio en la categoría de 'Excelencia'.

La candidatura vasca, que fue presentada por la asociación para el desarrollo rural Enkarterrialde, ha sido reconocida por la transformación de 39 kilómetros de una antigua vía de tren minera en una vía verde que es un testimonio vivo del patrimonio industrial minero de Bizkaia y, además, reconvertida en una ruta segura y de calidad para la movilidad sostenible.

Esta ruta combina así su patrimonio industrial y ferroviario con la belleza natural de sus paisajes, y es una atracción turística que impulsa la economía local. También destaca por su gestión coordinada con todos los niveles de la administración pública y del sector privado, así como por su promoción de actividades que dinamizan la zona con planes al aire libre.