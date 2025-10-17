El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer edil sestaoarra en su despacho con su última nómina. E. C.

«No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo

El jeltzale Gorka Álvarez muestra en redes que cobra 3.685 euros al mes, negando que sus ingresos superen los 6.000

Laura González

Laura González

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:03

Comenta

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez (PNV), ha decidido frenar de raíz un bulo que llevaba días circulando entre los vecinos del municipio, con mensajes ... en redes sociales y papeles pegados por las calles. Éste apuntaba que el primer edil, que llegó al cargo a principios de abril tras la renuncia de Ainhoa Basabe, cobraba un sueldo mensual de 6.037,02 euros al mes, asegurando además que había sido puesto al frente del Consistorio «a dedo». «Muy mono, muy moderno, pero a saquear no vengas», se podía leer junto a una imagen del político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  6. 6

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  10. 10

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo

«No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo