«No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez (PNV), ha decidido frenar de raíz un bulo que llevaba días circulando entre los vecinos del municipio, con mensajes ... en redes sociales y papeles pegados por las calles. Éste apuntaba que el primer edil, que llegó al cargo a principios de abril tras la renuncia de Ainhoa Basabe, cobraba un sueldo mensual de 6.037,02 euros al mes, asegurando además que había sido puesto al frente del Consistorio «a dedo». «Muy mono, muy moderno, pero a saquear no vengas», se podía leer junto a una imagen del político.

Álvarez ha publicado hace unas horas un vídeo en sus redes sociales, mostrando su última nómina, para desmontar dicha información. «Como soy partidario de ir siempre con la verdad por delante, aquí tenéis mi última nómina como alcalde de Sestao, que también está publicada en la web municipal. Como podéis comprobar mi sueldo es de 3.685,27 euros (netos) al mes. Un sueldo acorde a la responsabilidad de gestionar un municipio de 28.000 habitantes», ha declarado.

Además, y para comparar con su anterior cargo como parlamentario vasco, el primer edil también ha mostrado la última nómina que percibió entonces, de 4.312,72 euros al mes. «En resumidas cuentas, ni cobro la cantidad que pone en esa imagen ni tampoco he venido a robar ni a saquear a los vecinos de Sestao», ha apuntado, después de tirar de ironía, con un guiño, para agradecer el calificativo de «mono».

Perfiles falsos y pegatinas anónimas

«Basta ya de bulos y de desinformación, basta ya de contar mentiras en perfiles falsos en redes sociales y pegatinas anónimas», ha añadido, apuntando que «ese es el estilo que tienen algunos de hacer política». «Los mismos que se quejan cuando utilizan mentiras contra ellos, son los que ahora las utilizan contra los demás. Este no es mi estilo, yo voy a seguir participando en la vida social y deportiva de Sestao, recibiendo a vecinos cada semana y dedicándome en cuerpo y alma a este municipio», ha concluído. «Frente a los bulos de los de siempre, transparencia».