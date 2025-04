Gorka Álvarez alza la makila en Sestao: «Me exigiré cada día dar mi mejor versión para defender los intereses de nuestro pueblo»

Diana Martínez Sestao Viernes, 4 de abril 2025, 12:45 Comenta Compartir

Sestao tiene un nuevo alcalde. Gorka Álvarez (PNV) ha tomado posesión del cargo este viernes en un pleno extraordinario, sustituyendo a Ainhoa Basabe, que anunció hace una semana que abandonaba el Ayuntamiento. La makila queda así en manos del que durante años ha sido el 'número dos' del Gobierno municipal, siendo no solo portavoz y coordinador del equipo de gobierno, sino también parlamentario en Vitoria. A partir de ahora se dedicará en exclusiva a llevar las riendas de la localidad fabril.

Ante los aplausos de una sala llena de público, y tras lograr doce apoyos (seis del PNV –a falta del nuevo concejal de la lista que se tiene que sumar a la Corporación– y seis del PSE) y ocho votos en blanco (seis de EH Bildu y dos de Elkarrekin), Álvarez ha recibido la makila, cedida por su antecesora, Basabe, y ha dado su primer discurso al frente del Ayuntamiento. «Recuerdo bien la primera vez que entré en este salón de plenos hace 10 años. Formaba parte de la Mesa de Edad y, aunque ya entonces sabía que este lugar era importante, hoy soy aún más consciente de lo que representa para nuestro pueblo. Tenía 26 años y, en el fondo, todavía era casi un adolescente. Hoy asumo esta responsabilidad con más experiencia, con una mirada más amplia, pero con el mismo sentimiento intacto por Sestao», remarca el nuevo regidor.

«Gobernar no es imponer. Es escuchar, dialogar, decidir con responsabilidad. Y ese va a ser nuestro camino», apunta Álvarez, quien se compromete a trabajar por «un Sestao con oportunidades. Un Sestao que cuide de su gente, que no deje a nadie atrás. Y para ello, este Ayuntamiento será una institución con las puertas abiertas, cercana y al servicio de los ciudadanos». «Y aunque no tengo todas las respuestas, sí tengo algo claro. Sestao merece lo mejor. Y para ello me exigiré cada día dar mi mejor versión para defender donde haga falta los intereses de nuestro pueblo y nuestros vecinos», añade.

Ampliar Gorka junto a sus padres y su hermano. D. M.

Entre el público se encuentra el exalcalde Josu Bergara, compañeros de partido, amigos y la familia de Álvarez, que se sienten con «mucha emoción y orgullo», relatan a este diario sus padres, Jorge y María Pilar, que se acercaron a mostrar su apoyo junto a su otro hijo, Eder. «Nunca nos imaginamos que nuestro hijo pudiera ser el alcalde de nuestro pueblo. Sabemos que, sobre todo, será dialogante porque es un gran chaval. Es buena persona y honrado», expresa con cariño su progenitor.

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración con especialización en Análisis Político y experto universitario en Comunicación Política e Institucional, Álvarez tiene una amplia experiencia en la gestión local. Inició su andadura en el Ayuntamiento de Sestao en 2015 y desde entonces ha estado al frente de las áreas de Cultura, Euskera y Deportes; Contratación y la portavocía del grupo municipal.

Ampliar Basabe cede la makila a Álvarez entre los aplausos de la sala de plenos. D. M.

Según fuentes internas, el objetivo de este cambio de timón en el liderazgo de Sestao responde a un intento de preparar el escenario para retener la Alcaldía dentro de dos años. En los pasados comicios, a pesar de haber sido la fuerza más votada en la localidad, el PNV pasó de once a siete concejales, acercándose así a las cifras propias de cuando los jeltzales estaban en la oposición, hace una década y media. Se dejó en las urnas más de 2.700 votos respecto a los resultados de 2019 y, además, vio cómo PSE y EH Bildu se acercaban demasiado al contar con seis ediles cada uno. Esta es, además, la segunda legislatura consecutiva en la que se sustituye a la figura que gobierna el municipio –en 2021 Bergara cedió el bastón de mando a Basabe–.

Más transparencia y colaboración

Precisamente, los socialistas adelantaron ayer que esperan que esta renovación en la Alcaldía signifique «reiniciar la legislatura», ya que en estos dos años de gobierno desde las pasadas elecciones municipales ha existido «déficit de coordinación y de corresponsabilidad», y, aunque se han llevado adelante varios proyectos, «la velocidad ha sido de marchas cortas. Los retos de Sestao merecen velocidad de crucero», recalcó su portavoz y socio de gobierno, Carlos García de Andoin.

La oposición también manifestó su opinión el pasado lunes, en la renuncia oficial de Basabe. «Tenemos una sensación ambigua, no sabemos si esto se debe a una maniobra para intentar recuperar el pulso, que son conscientes de que lo están perdiendo ante los ciudadanos, o si por el contrario tienen intención de hacer las cosas de otra manera», subrayó Javier González (EH Bildu). Inma Arias (Elkarrekin Sestao), por su parte, afirmó que «era necesario cambiar la dirección de este Ayuntamiento. Pido al nuevo alcalde que haya más transparencia y que colabore más con la oposición».