Los vecinos de Sestao pagarán 30 euros más por la recogida de basuras El Ayuntamiento aprueba las tasas para 2026 con una subida del 2,7% que se dispara hasta el 35% en el caso de los residuos por la normativa europea

Laura González Sestao Martes, 28 de octubre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Para tratar de cumplir la normativa europea, que obliga a los ciudadanos a asumir el coste de la gestión de los residuos, el Ayuntamiento de Sestao ha aprobado una subida para 2026 del 35% de la tasa. La actuación se traducirá en que cada vecino deberá pagar al año unos 30 euros más (29,37) por la recogida de la basura. Una medida pese a la que, como ha indicado el concejal de Hacienda y Patrimonio, David Sánchez (PNV), aún queda un margen importante para alcanzar la totalidad del coste real. «La cobertura llega al 58,01%. Otros municipios lo han incrementado de golpe, pero nosotros apostamos por la progresividad, sin medidas bruscas para las familias», ha explicado el edil, afirmando que están pendientes de aplicar en futuras modificaciones alguna bonificación.

Precisamente, el no haber dispuesto ya de medidas para rebajar el coste a quienes generan menos residuos, «que realmente es el objetivo de la norma», ha generado críticas de la oposición. Asi, este punto ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, la abstención de Bildu y la negativa de Elkarrekin.

Al margen de ello, la gran mayoría de ordenanzas fiscales sufrirán el próximo año un encarecimiento del 2,7%, el equivalente al IPC de Bizkaia del mes de agosto, «con el objetivo de mantener la calidad de los servicios públicos municipales y garantizar su sostenibilidad económica», remarcaron desde el Ayuntamiento. En el caso de los polideportivos municipales, tanto en abonos como en actividades se ha decidido congelar los precios, una decisión que Bildu aplaudió, pero lanzando una crítica. «No se entendería una subida cuando el servicio que se presta es lamentable, y en las instalaciones hay goteras y suciedad», ha asegurado su portavoz, Javier González, reclamando una renovación urgente.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al que también se aplica esa subida general, se aprobó un recargo del 150% a las 2.300 viviendas vacías que se han contabilizado en el municipio, para tratar de que los propietarios las saquen al mercado.

75 euros por una boda civil

A la larga lista de tasas municipales se sumará una nueva el próximo curso. Será por la celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento, que tendrán un coste de 75 euros «para cubrir los gastos que generan» estos enlaces. Al margen de las ordenanzas fiscales, en la sesión también se ha aprobado un crédito de 1,4 millones, para financiar varias actuaciones. Entre ellas destacan las obras de reurbanización del grupo Vista Alegre, cuya licitación quedó desierta. Ahora se inyectarán 302.500 euros más para reactivar el proyecto.