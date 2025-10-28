El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pese al incremento para el próximo curso, la cobertura está lejos de llegar a la totalidad del coste. L. G.

Los vecinos de Sestao pagarán 30 euros más por la recogida de basuras

El Ayuntamiento aprueba las tasas para 2026 con una subida del 2,7% que se dispara hasta el 35% en el caso de los residuos por la normativa europea

Laura González

Laura González

Sestao

Martes, 28 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Para tratar de cumplir la normativa europea, que obliga a los ciudadanos a asumir el coste de la gestión de los residuos, el Ayuntamiento de Sestao ha aprobado una subida para 2026 del 35% de la tasa. La actuación se traducirá en que cada vecino deberá pagar al año unos 30 euros más (29,37) por la recogida de la basura. Una medida pese a la que, como ha indicado el concejal de Hacienda y Patrimonio, David Sánchez (PNV), aún queda un margen importante para alcanzar la totalidad del coste real. «La cobertura llega al 58,01%. Otros municipios lo han incrementado de golpe, pero nosotros apostamos por la progresividad, sin medidas bruscas para las familias», ha explicado el edil, afirmando que están pendientes de aplicar en futuras modificaciones alguna bonificación.

Precisamente, el no haber dispuesto ya de medidas para rebajar el coste a quienes generan menos residuos, «que realmente es el objetivo de la norma», ha generado críticas de la oposición. Asi, este punto ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, la abstención de Bildu y la negativa de Elkarrekin.

Al margen de ello, la gran mayoría de ordenanzas fiscales sufrirán el próximo año un encarecimiento del 2,7%, el equivalente al IPC de Bizkaia del mes de agosto, «con el objetivo de mantener la calidad de los servicios públicos municipales y garantizar su sostenibilidad económica», remarcaron desde el Ayuntamiento. En el caso de los polideportivos municipales, tanto en abonos como en actividades se ha decidido congelar los precios, una decisión que Bildu aplaudió, pero lanzando una crítica. «No se entendería una subida cuando el servicio que se presta es lamentable, y en las instalaciones hay goteras y suciedad», ha asegurado su portavoz, Javier González, reclamando una renovación urgente.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al que también se aplica esa subida general, se aprobó un recargo del 150% a las 2.300 viviendas vacías que se han contabilizado en el municipio, para tratar de que los propietarios las saquen al mercado.

75 euros por una boda civil

A la larga lista de tasas municipales se sumará una nueva el próximo curso. Será por la celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento, que tendrán un coste de 75 euros «para cubrir los gastos que generan» estos enlaces. Al margen de las ordenanzas fiscales, en la sesión también se ha aprobado un crédito de 1,4 millones, para financiar varias actuaciones. Entre ellas destacan las obras de reurbanización del grupo Vista Alegre, cuya licitación quedó desierta. Ahora se inyectarán 302.500 euros más para reactivar el proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  7. 7

    El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos de Sestao pagarán 30 euros más por la recogida de basuras

Los vecinos de Sestao pagarán 30 euros más por la recogida de basuras