El Teatro Barakaldo programa hasta enero 33 espectáculos con destacados artistas internacionales

Un total de 33 espectáculos de música, interpretación, danza y circo, con propuestas para todas las edades, y con presencia de destacados artistas internacionales, conforman ... la nueva programación del Teatro Barakaldo para los próximos meses. Arrancará en septiembre, tras recibir el 17 de julio en las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen a Carlos Sobera, natural de la localidad, con su obra 'Inmaduros'.

Una temporada de otoño que se prolongará hasta enero de 2026, con numerosos presentaciones y estrenos en Euskadi, que arrancará con uno de ellos, el 20 de septiembre, un espectáculo para todos los públicos, 'Farra', una coproducción de la compañía Lucas Escobedo y la compañía Nacional de Teatro Clásico que reivindica la celebración. Un trabajo que es finalista a los premios Max como mejor musical. El 27 de septiembre, llegará otro estreno en tierras vascas, con 'El ventrílocuo', de Jaime Figueroa, un gran showman que lanzará el reto a los espectadores de pillarle moviendo los labios.

El 4 de octubre se estrenará también 'He aquí un acto romántico', del coreógrafo canario Richard Mascherin, que aborda la relación entre la violencia y el amor. El día 11 se interpretará la obra 'Un sublime error', del dramaturgo y director de la prestigiosa Needcompany, Jan Lauwers. El 16 será el turno de la música, con Mike Farris, poseedor de los premios Grammy y Dove Music, que presentará en Euskadi su gira, que le llevará por diferentes ciudades del país. Dos días más tarde el teatro vuelve de la mano de la compañía Club Caníbal con la divertida obra 'Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro', que aborda el cambio climático. El día 19 llegará la compañía Baal con el espectáculo 'A&S: Viajeras del Espacio', una pieza para un público a partir de 3 años, que cuenta el viaje de dos seres extraños que van con sus naves por un universo marciano fantástico. Octubre culminará con circo, el día 25, con la compañía catalana Circ Pistolet y 'Quizás No Hay Final'.

Ampliar Roberto Leao, una de las figuras más emblemáticas de la música portuguesa. A. B.

En la festividad del 1 de noviembre actuará la compañía argentina Sutottos que reflexionará sobre la felicidad con 'Felíz día', una comedia en la que dos hermanos mellizos, que viven en casa de su madre, celebran su 40 cumpleaños. En euskera, y de la mano de Artedrama y Axut!, llegará el 8 de noviembre 'Nor naizen baneki', una obra narra la excavación arqueológica de un teatro, a la vez que sus protagonistas hacen su propia búsqueda interior. El día 15 se subirá al escenario baracaldés el compositor y fundador de Madredeus, Rodrigo Leão, con su último proyecto 'O Rapaz da Montanha'. Un día más tarde se estrenará en Euskadi otra propuesta musical, para la primera infancia, con 'Kodama', de Blink Flas.

El 20 de noviembre volverá el Ciclo 360º, con 'Arima Soul', el proyecto musical creado por Makala y la cantante Lidia Insausti, que llenará de soul, funk y rhythm and blues en euskera el teatro baracaldés. El día 22, en el marco del festival Dantzaldia, se presentará 'Mucha Muchacha', espectáculo de la compañía del mismo nombre, centrado en conceptos como empoderamiento, libertad y cooperación. Posteriormente, el 29 de noviembre se estrenará 'Shakespeare & Compañía', la última creación de la compañía Teatro Defondo, que entremezcla la vida de un grupo de actores, con lo que les ocurre a los personajes de la obra 'Otelo', de Shakespeare, que están interpretando.

Ampliar Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea protagonizan 'El efecto'. E. C.

La programación pega un salto hasta el 27 de diciembre, con 'Deshielo', de La Coja Dansa, un espectáculo de danza y videomapping para niños a partir de cinco años. La siguiente propuesta, ya en 2026, llegará el día 3 de enero, con otra obra para todos los públicos, 'Las 4 estaciones ya no son lo que eran', de Teatro Che y Moche, una forma divertida de disfrutar de la música clásica que será estreno en Euskadi. Fusionando música, danza y teatro llegará el 10 de enero 'Caramel', que ha reunido en su creación a Clara y Ariadna Peya (Les Impuxibles) y a Pablo Messiez, para reflexionar sobre las causas del consumo de sustancias, y que es finalista a los premios Max como mejor composición musical para un espectáculo escénico.

Entradas a la venta

El ciclo 360º regresará el 15 de enero con el concierto del dúo peruano Alejandro y María Laura, que presentarán en Euskadi su último trabajo, 'Dos Hemisferios', con ritmos indie y pop, con un ligero toque folclórico. El 17 la compañía vasca La Mapatxa Teatroa ofrecerá 'Loreen Hizkuntza', una comedia que aborda las relaciones amorosas en el siglo XXI, y que cuenta con el baracaldés Unai Izquierdo como intérprete, firmando también la dramaturgia. También abordará el 24 de enero el amor, pero desde un punto de vista totalmente diferente, 'El efecto', una obra escrita por Lucy Prebble, la creadora de la aclamada serie 'Succesion', y dirigida por Juan Carlos Fisher, que cuenta en el reparto con rostros conocidos como Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea. La programación culminará con 'Rube', una fusión de la física, el circo y el humor, el día 25 de enero, para todos los públicos, y con el estreno en Euskadi el día 31 de 'Zambra de la buena salvaje', pieza supone la vuelta a los escenarios de la bailarina, coreógrafa y directora Isabel Vázquez.

Las entradas para todos estos espectáculos están a la venta desde la tarde de este jueves, tanto en la web del teatro baracaldés como en las taquillas del recinto. Además de todo ello también habrá varias actuaciones dentro del ciclo Viernes Flamencos, con la presencia entre otros de Soleá Morente. Una programación que será presentada próximamente.