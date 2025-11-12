El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las votaciones se harán en la OKE hasta el viernes. E. C.

Süne, Janus Lester, Reno Renardo, tributos... Los vecinos de Ortuella votan qué conciertos habrá en las fiestas

El Ayuntamiento ha abierto el plazo hasta el viernes para que la ciudadanía decida los artistas que sonarán por San Félix en mayo del próximo año

Diana Martínez

Ortuella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:22

Ortuella ha arrancado con los preparativos para las fiestas de San Félix, que se celebrarán en mayo del próximo año. Y los puntos estrella del programa son los conciertos. Para ello, el Ayuntamiento minero está preguntando a los vecinos qué artistas quieren que actúen en el escenario. Un método que «se hace desde hace muchos años. Se abre un plazo para aportaciones y a partir de ahí luego se fija otro para votar», afirma a este diario Kepa Aldama, edil de Cultura.

En ese sentido, se ha abierto el plazo para que la ciudadanía vote por sus artistas favoritos. Se podrá participar hasta este viernes, en la OKE, de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La lista se compone por cuatro categorías. En primer lugar se encuentran los conciertos cuyo presupuesto van de 12.000 a 18.000 euros, como Süne, Janus Lester, Kaos Urbano y Sons of Aguirre & Scila.

Después están las propuestas que van de 6.000 a 12.000, como Reno Renardo, Kaos Etiliko, Gozategi, Sua, Linaje o Manifa, entre otras. Los artistas seleccionados cuyo caché está por debajo de los 6.000 euros engloban a Kornucopia, Burutik, Kiliki Fresco, No Konforme, Porco Bravo y Niña Coyote y Chico Tornado. Para terminar se encuentran los tributos, donde destacan los shows en honor a Camela, Marea, Estopa, Fito y Fitipaldis, PlaterO y tú y Extremoduro.

