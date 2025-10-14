El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
Imagen del espectáculo 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita', que tendrá lugar el 8 de noviembre. E. C.

Siete espectáculos teatrales saldrán a escena en Barakaldo

Títeres y sombras conforman el programa familiar de artes escénicas con diversas propuestas para menores a partir de los 3 años

Diana Martínez

Barakaldo

Martes, 14 de octubre 2025, 15:45

Comenta

Acercar las artes escénicas a los 'txikis' de la casa. Ese es el objetivo del teatro familiar, un programa que pone en marcha el Ayuntamiento de Barakaldo con siete espectáculos de teatro, títeres y marionetas de diversos estilos, que divertirán, emocionarán y harán volar la imaginación de grandes y pequeños. La programación, que arrancará este sábado y se extenderá hasta el 13 de diciembre, saldrá a escena con representaciones en los centros cívicos de Clara Campoamor y Cruces a las 18.00 horas. Las entradas para todas las obras –a 3,20 euros los adultos y a 2,10 euros el público infantil–, ya están a la venta en la web barakaldokultura.vivetix.com.

La nueva temporada de artes escénicas ofrece una programación con espectáculos de diferentes disciplinas: teatro negro, teatro de actores, títeres, objetos y sombras. Así, durante el último trimestre del año, se acercarán a la localidad fabril siete obras a cargo de reconocidas compañías tanto del ámbito local como del Estado que destacan por la calidad de sus propuestas. Seis de ellas están dirigidas a menores de 4 a 11 años y sus familias, mientras que a otra pueden asistir 'txikis' a partir de 3 años. Este tipo de iniciativas ayuda a los más pequeños a «generar hábitos culturales, complementarios a un ocio más vinculado al consumo, y supone una oportunidad más para vivir el euskera en el ámbito del tiempo libre», subraya la edil de Cultura, Nerea Cantero.

Dos obras en euskera

La compañía Hilando Títeres dará el pistoletazo de salida con 'Un mundo perfecto', que saldrá a escena el sábado con un espectáculo de títeres, objetos y sombras en el centro cívico de Cruces. Le sigue el día 25 'Alizia herrialde miresgarrian', de Irú Teatro, y el 8 de noviembre, 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita', de Títeres Caracartón –propuesta para 'peques' de más de 3 años–.

Las familias también podrán disfrutar de 'La isla del tesoro', de Panduro Producciones (día 15); 'El mago de Oz', de La Canica Teatro (22) y 'Mamuak ezagutzera joan zen umea', de Anodino Teatroa (29). La compañía Zum-Zum Teatre será la encargada de cerrar el programa de artes escénicas con su espectáculo 'La gallina de los huevos de oro', el 13 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  2. 2 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  10. 10

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Siete espectáculos teatrales saldrán a escena en Barakaldo

Siete espectáculos teatrales saldrán a escena en Barakaldo