Siete espectáculos teatrales saldrán a escena en Barakaldo

Diana Martínez Barakaldo Martes, 14 de octubre 2025, 15:45 Comenta Compartir

Acercar las artes escénicas a los 'txikis' de la casa. Ese es el objetivo del teatro familiar, un programa que pone en marcha el Ayuntamiento de Barakaldo con siete espectáculos de teatro, títeres y marionetas de diversos estilos, que divertirán, emocionarán y harán volar la imaginación de grandes y pequeños. La programación, que arrancará este sábado y se extenderá hasta el 13 de diciembre, saldrá a escena con representaciones en los centros cívicos de Clara Campoamor y Cruces a las 18.00 horas. Las entradas para todas las obras –a 3,20 euros los adultos y a 2,10 euros el público infantil–, ya están a la venta en la web barakaldokultura.vivetix.com.

La nueva temporada de artes escénicas ofrece una programación con espectáculos de diferentes disciplinas: teatro negro, teatro de actores, títeres, objetos y sombras. Así, durante el último trimestre del año, se acercarán a la localidad fabril siete obras a cargo de reconocidas compañías tanto del ámbito local como del Estado que destacan por la calidad de sus propuestas. Seis de ellas están dirigidas a menores de 4 a 11 años y sus familias, mientras que a otra pueden asistir 'txikis' a partir de 3 años. Este tipo de iniciativas ayuda a los más pequeños a «generar hábitos culturales, complementarios a un ocio más vinculado al consumo, y supone una oportunidad más para vivir el euskera en el ámbito del tiempo libre», subraya la edil de Cultura, Nerea Cantero.

Dos obras en euskera

La compañía Hilando Títeres dará el pistoletazo de salida con 'Un mundo perfecto', que saldrá a escena el sábado con un espectáculo de títeres, objetos y sombras en el centro cívico de Cruces. Le sigue el día 25 'Alizia herrialde miresgarrian', de Irú Teatro, y el 8 de noviembre, 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita', de Títeres Caracartón –propuesta para 'peques' de más de 3 años–.

Las familias también podrán disfrutar de 'La isla del tesoro', de Panduro Producciones (día 15); 'El mago de Oz', de La Canica Teatro (22) y 'Mamuak ezagutzera joan zen umea', de Anodino Teatroa (29). La compañía Zum-Zum Teatre será la encargada de cerrar el programa de artes escénicas con su espectáculo 'La gallina de los huevos de oro', el 13 de diciembre.

