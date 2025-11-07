Sestao inicia el proceso para adjudicar 180 viviendas sociales en La Punta

Laura González Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

La zona de La Punta, en Vega Galindo, en Sestao, enclave que se encuentra junto a Barakaldo, se seguirá llenando de familias. Gracias a un programa de regeneración socio-urbanística puesto en marcha hace dos décadas por un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, este punto, que antiguamente contó con un convento de Carmelitas, con la antigua iglesia de El Carmen e incluso con una instalación militar, da cobijo a numerosas personas, en pisos de protección pública. En total se han levantado 342 viviendas. Dos bloques ya están habitados, y otros dos, con un total de 180 pisos, se encuentran ya en la última fase.

Es por ello que se va a iniciar ya, este próximo lunes, el proceso para llevar a cabo la adjudicación de estos casi dos centenares de inmuebles, en avenida Kaiku. De todos ellos, ocho están adaptados para personas con movilidad reducida. La gran mayoría, 102, son pisos de dos dormitorios, con un máximo de 61,20 metros cuadrados. De tres habitaciones hay 53, desde 77,23 a 88,37 metros cuadrados, y un máximo de 46,33 tienen las 17 viviendas de solo un dormitorio que buscan inquilinos.

Tal y como ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, pueden optar a uno de estos 180 pisos quienes estén dados de alta como demandante de vivienda en alquiler en el registro de solicitantes de vivienda en Sestao. Además, al menos una de las personas titulares de la solicitud debe estar empadronada en el municipio a fecha de hoy. También se tendrán en cuenta los ingresos, que sean de entre 9.000 y 45.022 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2024.

Estos dos últimos requisitos no son de obligado cumplimiento para las personas que acrediten movilidad reducida, así como para las mujeres víctimas de violencia. No podrán optar a estas viviendas las unidades convivenciales que superen los seis miembros, ni tampoco las que estén formadas por algún miembro con vivienda en propiedad, con derecho de superficie o de usufructo.

Menores de 36 años

Según figura en el documento firmado por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, un total de 50 viviendas de las que se adjudicarán en esta promoción se destinarán a menores de 36 años. Las personas que cumplan los requisitos y estén interesadas en participar en el procedimiento deberán presentar la solicitud correspondiente entre el 10 y el 27 de noviembre de manera telemática en la web de Etxebide, en la oficina de atención ciudadana del Gobierno vasco situada en la Gran Vía de Bilbao, o por correo postal en una carta dirigida a la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia. Las solicitudes serán baremadas atendiendo a los ingresos, al número de miembros de la unidad convivencial y a la antigüedad de la inscripción en el registro de solicitantes de vivienda. También se tendrán en cuenta a los colectivos con especial necesidad de vivienda.

En los dos bloques situados junto a esta promoción existen varios pisos que fueron destinados a realojos relacionados con derribos de viejos edificios en la zona de Txabarri-El Sol. Más de un centenar también fueron vendidos en régimen de VPO. Tras la regeneración de La Punta, el Ayuntamiento ha confirmado a este periódico que la siguiente fase se desarrollará en las proximidades, en la zona de Urbinaga, Simondrogas y Marismas de Galindo.