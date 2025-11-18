Sestao hace crecer su campaña de bonos para impulsar el comercio local Con un presupuesto de 50.000 euros, el más alto desde que se inició el programa, el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes activarán este miércoles 10.000 vales de descuento

Laura González Sestao Martes, 18 de noviembre 2025, 18:50

Con el objetivo de dar un empujón al comercio local, el Ayuntamiento de Sestao y la asociación de comerciantes vuelven a poner en marcha la ya tradicional campaña de bonos. Arrancará este miércoles, y lo hará con la activación de 10.000 vales de descuento, que estarán disponibles en los 80 establecimientos que se han adherido esta edición, hasta el próximo 9 de diciembre, o hasta agotar existencias.

«Animamos una vez más a todos los vecinos a comprar en el comercio local, donde van a encontrar una atención cercana y personalizada. Además, queremos recordar que consumiendo en los establecimientos de Sestao contribuimos a dar un impulso a nuestro municipio», ha remarcado el concejal de Comercio, Jesús Amenedo (PNV). El alcalde, el también jeltzale Gorka Álvarez, ha destacado los datos de récord de este año. «Vamos a sacar a la calle la cifra más alta de bonos desde que existe este programa, lo que supone 2.000 bonos más que el año pasado. Para ello, el Ayuntamiento destinará 50.000 euros a esta campaña generando un impacto económico en el comercio local durante los próximos días de al menos 150.000 euros».

El descuento, del 33%, se realizará en el propio establecimiento, en el mismo momento de la compra, pudiendo acumular hasta un máximo de tres bonos por persona. Tendrán un valor de 15 euros. La persona consumidora aportara 10, y el Ayuntamiento correrá con la diferencia. Si el importe de la compra es inferior al importe del bono, no se devolverá cambio en efectivo.

Teresa Ferrero es una de las comerciantes que se ha sumado a esta edición del bono, con su salón de peluquería, y no ha dudado en animar a todos los vecinos a consumir en el pueblo. «Que vengan a disfrutar de nuestros comercios. Esta una campaña que la gente la está esperando todo el año, les anima a consumir, y para nosotros es una gran ayuda y un gran apoyo», ha afirmado.