Santurtzi se entrega a la Virgen del Carmen

«Mi madre me traía de pequeña. Tengo una foto aquí, en los jardines del Ayuntamiento, con tres años y el pañuelo de fiestas al cuello. Ahora, yo vengo con mi hija June, que acaba de cumplir 12 meses». El relato es de Maite Apaolaza, una santurtziarra de 41 años que este lunes ha acudido en familia a la procesión de la Virgen del Carmen de la localidad vizcaína. Se trata de una cita ineludible para miles de vecinos y visitantes, que observan expectantes el paso de la santa.

Los alrededores de la iglesia de San Jorge ya estaban a rebosar media hora antes de la marcada para la salida de la talla por las puertas del templo. La banda municipal, las autoridades y componentes de grupos de danzas locales, que portaban coronas de flores, esperaban ante en Consistorio para unirse a la comitiva. A su lado, los cuadrilleros preparados para disponer un cordón de seguridad alrededor.

La mayoría miraba al cielo con cierto asombro. Pocas horas antes la lluvia había hecho acto de presencia y las previsiones no eran las mejores. Sin embargo, al final brilló el sol y no faltó quien achacó la mejoría a la Virgen. «Seguro que no le apetecía mojarse y ha apañado algo con el encargado del tiempo», bromeaban Juan Muñoz y su hermano Luis. Ambos llegaban a la procesión después de comer con la cuadrilla.

«Todos los años quedamos el día de El Carmen para comer todos juntos y luego nos venimos a dar las gracias por seguir todos juntos un año más», cuentan. Luego, «una vuelta con los nietos, que quieren ir a las barracas, y a cenar a casa, con las mujeres». No muy lejos de ellos, Miren Edurne, una de las mujeres llegadas con el grupo de la Asociación de Jubilados de Amurrio.

«Hemos llegado por la mañana, y hemos pasado el día por aquí. Yo vengo siempre que puedo porque me gusta mucho este acto y también Santurtzi», explica la mujer, justo cuando el séquito enfila hacia el puerto pesquero. Allí, la esperan la embracación en la que realizará la procesión marítima, tan propia de las localidades costeras.