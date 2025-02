Santa Águeda tira al monte

Como manda la tradición en Barakaldo, ayer, por Santa Águeda, la localidad volvió a echarse al monte para celebrar una de sus citas más queridas. Con sol y algo de frío, miles de personas enfilaron desde primera hora las cuestas del barrio de Cruces para ... llegar hasta las faldas del Arroletza y su histórica ermita, donde rindieron tributo a la Virgen. Una romería, en una de las zonas más rurales de la segunda localidad vizcaína, en pleno barrio de Kastrexana, que se repetirá este domingo, como ya es habitual.

«Esta es una de las jornadas más bonitas y especiales que tenemos en Barakaldo», comentaban Alfredo Sánchez, Manuel Moreno y Félix Domínguez, antes de emprender la subida desde La Paz, sobre las 9.30 horas. Para entonces, la decena de puestos que endulzaron el camino, con las rosquillas y los cordones de San Blas como principal reclamo, ya estaban colocados. «Llevamos viniendo un montón de años. Esta vez hemos probado a ponernos más abajo», comentaban Nagore Centeno y Dibi Atxotegi, del obrador Mañeko, de Mallabia, junto a los edificios de La Dinamita. Más arriba ofrecía quesos, miel y nueces de elaboración propia José Ramón Etxabe, llegado desde la localidad guipuzcoana de Urretxu; junto a Marife Bueso, con ropa de arrantzal y complementos, hechos a mano en un taller de Portugalete.

Por el camino hasta el pequeño santuario ubicado a unos 200 metros de altura, desfilaron durante toda la mañana miles de personas. Algunas en solitario, otras en familia o en cuadrilla. «Esto es precioso. Recuerdo subir desde niña, luego con mis amigas, y siempre nos lo pasábamos muy bien. Entrábamos en la ermita y cantábamos», rememora Marisa Calvo, nacida en Retuerto e integrante de un grupo de senderismo de los centros de jubilados de la localidad, entusiasmada con la idea de dar buena cuenta de un bocata de jamón con aceite. «Esta es una tradición que deberían conocer todos los niños y que no tendría que perderse». Lo mismo opinan Susi Alonso y Sofía Arribas, que recordaban cuando la zona era «un barrizal», hace décadas. «Iremos a misa y luego a tomarnos un txakoli y un bocata», apuntaron, antes de que Susi desvelara lo que iba a pedirle a Santa Águeda. «Salud para mi hijo, mi nieta y mi nuera, y para toda la gente que quiero».

Mientras ella y numerosas personas subían, ya bajaba con los deberes hechos Esti Mirón, que después de trabajar de noche no dudó en subir hasta la ermita. «Mi padre me traía de niña y un día como este no puedo faltar», afirmaba. En su mochila cargaba con queso, rosquillas y cordones de San Blas, después de haberse comido un talo y de acompañarlo con txakoli. Una cita entrañable para ella que solo se ha perdido una vez. «Y fue hace 12 años, cuando di a luz a mi hijo», precisa.

Taxi para mayores

Ya arriba, los aledaños del santuario eran un auténtico hervidero. Todos entrando o saliendo del templo, disfrutando de los txistularis o recobrando fuerzas. Manolo Rufo, Julio Clemente, Antonio Bermúdez y Leonardo Soriano lo hacían con pan, embutido, queso, sardinas y vino. «Es muy bonito ver tanta gente aquí. En cuando terminemos, bajaremos a echar una partida a la petanca», apuntaban animados.

Para facilitar la subida a las personas mayores o con problemas de movilidad el Ayuntamiento volvió a ofrecer un servicio de taxi gratuito por la empinada subida de Kastrexana. Una romería que no sólo atrae a baracaldeses, también a otras personas de la zona, como el grupo de senderismo Onenak, «fieles a la cita», al igual que Pedro Callejo y Sabino Dobaran, de Ortuella y Trapagaran, y Koldo Aznar y Andoni Martínez, de Bilbao. «Es una jornada muy bonita en la que nos gusta participar», coincidieron en señalar.