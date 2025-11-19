El Puente Colgante adelanta su reapertura a mañana Este miércoles han concluido «con éxito» las obras de sustitución de los dieciocho cables de acero que sustentan la barquilla

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Poco más de dos semanas después de paralizar el Puente Colgante para arrancar con las obras de sustitución de los dieciocho cables de acero que sustentan la barquilla desde la pasarela, a 50 metros de altura de la ría, el transbordador adelanta su reapertura –estaba prevista para este sábado– a mañana, jueves, a partir de las 15.00 horas, una vez se haya retirado todo el material empleado y se haya completado la limpieza de las instalaciones.

Hoy, miércoles, «han concluido con éxito las obras realizadas en el puente para la sustitución de sus 18 cables de sustentación. Podemos afirmar que los trabajos han resultado un éxito gracias al excelente desempeño y a la magnífica coordinación entre los distintos equipos implicados, a quienes felicitamos sinceramente», han señalado desde la empresa, que han agradecido «la paciencia y comprensión» de los usuarios durante este tiempo.

Desde el pasado día 3, cuando arrancaron las obras, los operarios han trabajado con minuciosidad. Sujetados por arneses, separaron primero las piezas que sostienen cada cable a la barquilla y a la pasarela superior del transbordador y, mediante la ayuda de una máquina elevadora, bajaron a tierra firme los materiales. «Hemos ido cambiando los cables de dos en dos. Los bajábamos, venía un topógrafo para comprobar que la barquilla no se había movido, subíamos los nuevos y continuábamos con los dos cables siguientes», explicaron operarios a este periódico tras señalar que «todo ha ido bien».

Cabe recordar que el 'gigante de hierro' que une Portugalete y Getxo, inaugurado en 1893 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006, dispone de dieciocho cables de «40 metros» de largo y con un peso aproximado de «140 kilos» -sin contar enganches y demás piezas- acoplados a la barquilla, según fuentes del Puente Colgante. En total, se han sustituido 2,5 toneladas de cable de acero.