El Puente habilitará un servicio de minibús nocturno de domingo a viernes. Luis Ángel Gómez

El Puente Colgante suspenderá el servicio de la barquilla del 3 al 22 de noviembre

Se han programado obras para sustituir dieciocho cables de la infraestructura, por lo que se reforzarán los botes para cruzar la ría

Diana Martínez

Portugalete

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:21

El Puente Colgante vuelve a paralizar el servicio por obras de mantenimiento. En este caso, y con motivo de la sustitución de los dieciocho cables que sustentan la barquilla, se suspenderá el tránsito del 3 al 22 de noviembre. «Nos vemos obligados a suspender temporalmente el servicio desde el lunes 3 a las 6.00 horas hasta el sábado 22, fecha en la que se reanudará el servicio a las 6.00», han señalado este jueves desde la empresa operadora.

No obstante, añaden las mismas fuentes, estas fechas «podrían variar debido a condiciones meteorológicas adversas, lo cual se comunicará oportunamente a través de nuestros canales oficiales». «Lamentamos las molestias que esta intervención pueda ocasionar, pero se trata de una actuación de vital importancia para continuar ofreciendo un servicio seguro y de calidad, como hasta ahora», agregan.

Con el fin de paliar en la medida de lo posible las molestias a los cientos de usuarios que utilizan cada día el transbordador para cruzar la ría y acudir a su lugar de trabajo, el gasolino, que ya ha sido informado de la situación, reforzará el servicio, trabajando simultáneamente con dos embarcaciones que operarán de 6.00 a 22.00 de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 los sábados y de 9.00 a 22.00 los domingos.

Por otro lado, el Puente Colgante habilitará un servicio de minibús a medianoche que funcionará de domingo a viernes –ya que no hay servicio de metro– con los siguientes horarios. A las 0.00 y 1.00 horas, con salida desde Getxo, y a las 0.30 y 1.30, desde Portugalete. Desde la empresa resaltan que para utilizar este servicio «será obligatorio haber adquirido previamente el ticket en las expendedoras del Puente».

