El Puente Colgante encara la recta final de las obras tras renovar 2,5 toneladas de cable La paralización del transbordador para cambiar los tensores de la barquilla, que se reabrirá el día 22, dobla los viajeros del gasolino

Diana Martínez Portugalete Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Once días después de la parada del Puente Colgante, los trabajos de sustitución de los dieciocho cables gruesos de acero que sustentan la barquilla desde la pasarela, a 50 metros de altura de la ría, para mejorar la seguridad en el 'gigante de hierro' se encuentran en la recta final, con la previsión de recuperar el servicio el próximo sábado 22 tras hacer las pruebas de carga. Una obra compleja debido al tamaño y peso de los materiales. Y es que el transbordador, el más antiguo del mundo, inaugurado en 1893 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006, dispone de dieciocho cables de «40 metros» de largo y con un peso aproximado de «140 kilos» -sin contar enganches y demás piezas- acoplados a la barquilla, según señalan a este diario fuentes del Puente Colgante. En total, se trata de 2,5 toneladas de cable de acero.

Los operarios trabajan con minuciosidad. Sujetados por arneses, han separado las piezas que sostienen cada cable a la barquilla y a la pasarela superior del transbordador y, mediante la ayuda de una máquina elevadora, han bajado a tierra firme los materiales. «Hemos ido cambiando los cables de dos en dos. Los bajábamos, venía un topógrafo para comprobar que la barquilla no se había movido, subíamos los nuevos y continuábamos con los dos cables siguientes», explican operarios a este periódico tras señalar que «todo ha ido bien». Y así hasta renovar completamente todos.

Las inclemencias climatológicas han podido entorpecer ligeramente la labor de los trabajadores, aunque sin afectar a los plazos de tiempo marcados. «Está costando, pero ahí vamos. Con las lluvias que tuvimos la semana pasada es más incómodo, pero no hemos tenido vientos muy fuertes, así que se ha estado trabajando a pesar de las precipitaciones», mantiene Marta Uriarte, directora gerente del Puente Colgante. La tarea más engorrosa, explica, es la de desunir las piezas para poder sacar los cables. «Eso nos está demorando más, pero vamos bajo la planificación prevista».

Últimas tareas La próxima semana se realizarán las pruebas oportunas para verificar su buen funcionamiento

Aprovechando el buen tiempo, se espera ultimar los trabajos más minuciosos estos días. «La idea es acabar esta semana con los cambios de cable», subraya Uriarte, tras avanzar que durante la próxima semana se realizarán todas las pruebas que se estimen oportunas para verificar el buen funcionamiento de los nuevos elementos. «En principio -señala-, la idea es que los trabajos estén terminados para el día 22».

Entretanto, el gasolino ha ampliado el horario -funciona de 6.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 los sábados y de 9.00 a 22.00 los domingos- y reforzado con una segunda embarcación para dar respuesta al volumen de pasajeros que cruzan ambas márgenes de la ría. Y los resultados ya pueden percibirse: el bote ha doblado el número de usuarios.

Dos embarcaciones

«Hemos duplicado el tránsito de pasajeros», afirma a este diario Juan Olabarria, gerente de la agrupación de boteros de Bizkaia, tras confirmar que «estamos moviendo en torno a 2.000 personas diarias». El billete para cruzar la ría en el gasolino cuesta 50 céntimos -también incluye la opción de barik como método de pago-, por lo que se espera que durante las tres semanas que duren las obras este servicio logre una recaudación cercana a los 20.000 euros.

Los viajes entre Portugalete y Getxo, y viceversa, se han producido sin apenas generarse colas. Tal y como reflejó este periódico el martes 4, la mayor parte de la primera jornada se utilizaron las dos embarcaciones, aunque en momentos puntuales en las que se percibía que bajaba la afluencia se realizó la «prueba de si sería posible mantener el servicio con un solo bote, pero empezaba a formarse una pequeña cola y decidimos volver a poner los dos», explicó Olabarria. Así seguirán, trabajando «continuamente» con ambas embarcaciones, hasta que el 'gigante de hierro' vuelva a operar.

Numerosas 'ITVs' para un testimonio vivo de la industrialización No es la primera vez que el Puente Colgante, testimonio vivo de la industrialización que tuvo lugar a finales del siglo XIX en Bizkaia, se somete a una 'ITV' para mejorar el servicio. En mayo del pasado ejercicio se puso en marcha un tratamiento para frenar la corrosión y en septiembre, nuevos trabajos se centraron en la revisión del tablero inferior y las ménsulas del transbordador. Desde entonces se han acometido diversas tareas de mantenimiento para poner a punto uno de los principales reclamos turísticos del territorio. Cabe resaltar que durante las obras actuales se permite a la ciudadanía realizar la visita panorámica a la pasarela, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, teniendo siempre prioridad el equipo de trabajo.