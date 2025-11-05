El PNV de Portugalete denuncia que este año no habrá bonos para incentivar el comercio local Desde el área de Comercio subrayan que el procedimiento de las bases reguladores es «bastante engorroso» y se comprometen a lanzar la campaña el próximo ejercicio

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El PNV de Portugalete ha denunciado que este año, tras reservar una partida de 100.000 euros en el pleno de junio, finalmente no se celebrará la campaña de bonos para incentivar las compras en el comercio local. «En un principio el PSE dijo que estaría el bono jarrillero disponible para la 'vuelta al cole' en septiembre y posteriormente nos decían que octubre o noviembre eran meses adecuados dado que son meses 'valle' para el comercio, pero finalmente han confirmado en comisión que no habrá bono jarrillero disponible este año por problemas en la confección definitiva de las bases reguladoras», subraya su portavoz, Gorka Kerejazu, quien reprocha la «falta de previsión y agilidad» del equipo de gobierno.

Cabe recordar que la villa dejó de emitir sus bonos en 2019. Hasta aquel momento se realizaba la campaña mediante una fórmula de subvención directa a la asociación de comerciantes, que se encargaba de gestionar los bonos. No obstante, desde el área de Intervención del Ayuntamiento alertaron de que no debía realizarse así y emplazó al equipo de gobierno a buscar otras vías.

La edil de Comercio, Estíbaliz Freije, ha explicado que la campaña «lleva los trámites de una subvención que se hará mediante el área de Comercio, y eso tiene un proceso de tramitación, pliegos, bases reguladoras y aprobación en pleno. El procedimiento es bastante engorroso, pero son plazos que hay que cumplir. Pero me he marcado el objetivo de que el próximo año Portugalete recupere su bono».