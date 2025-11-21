Ortuella invierte 75.000 euros para mejorar la accesibilidad en la zona alta El Ayuntamiento saca a licitación la instalación de cinco tramos de rampas mecánicas para conectar el centro con el barrio de Aiega

Laura González Ortuella Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:47

El Ayuntamiento de Ortuella ha sacado a licitación la instalación de varias rampas mecánicas en Aiega, por un valor de 75.000 euros, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 4 de diciembre. Se trata de una actuación con la que se busca mejorar la accesibilidad en la zona alta del municipio, facilitando la conexión de los vecinos de esta parte con el centro de la localidad, y viceversa.

«Queremos garantizar desplazamientos más cómodos para la ciudadanía», ha resaltado el alcalde, Saulo Nebreda (PNV), quien ha detallado que el proyecto contempla la construcción de cinco tramos de rampas, distribuidos a lo largo de la cuesta. También se espera que estos elementos faciliten la conexión con la cercana estación de tren de Urioste.

