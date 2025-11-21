El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una de las pendientes de esta zona. A. O.

Ortuella invierte 75.000 euros para mejorar la accesibilidad en la zona alta

El Ayuntamiento saca a licitación la instalación de cinco tramos de rampas mecánicas para conectar el centro con el barrio de Aiega

Laura González

Laura González

Ortuella

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

El Ayuntamiento de Ortuella ha sacado a licitación la instalación de varias rampas mecánicas en Aiega, por un valor de 75.000 euros, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 4 de diciembre. Se trata de una actuación con la que se busca mejorar la accesibilidad en la zona alta del municipio, facilitando la conexión de los vecinos de esta parte con el centro de la localidad, y viceversa.

«Queremos garantizar desplazamientos más cómodos para la ciudadanía», ha resaltado el alcalde, Saulo Nebreda (PNV), quien ha detallado que el proyecto contempla la construcción de cinco tramos de rampas, distribuidos a lo largo de la cuesta. También se espera que estos elementos faciliten la conexión con la cercana estación de tren de Urioste.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  7. 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  8. 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ortuella invierte 75.000 euros para mejorar la accesibilidad en la zona alta

Ortuella invierte 75.000 euros para mejorar la accesibilidad en la zona alta