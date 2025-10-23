Nueva vida a los muelles centenarios

Laura González Jueves, 23 de octubre 2025, 07:33 Comenta Compartir

La ría del Nervión lleva varias décadas viviendo una gran transformación, que se está dejando sentir de manera palpable en Barakaldo. Este punto, que antaño concentró una gran actividad industrial, con numerosos cargaderos de minerales y los pabellones de Altos Hornos, impulsando la economía en el territorio, es desde hace unos años una de las zonas que está viviendo una mayor transformación en el municipio. Un cambio que todavía continúa.

A la operación urbanística iniciada en 1998, dando forma a todo un barrio, el de Urban-Galindo, levantando más de 2.000 hogares, se ha unido el mayor parque de ribera del Bilbao metropolitano, Zamalanda, inaugurado a finales del pasado mes de marzo. Todo ello en antiguos terrenos dedicados a la siderurgia, que siguen evolucionando, de la mano de la sociedad Bilbao Ría 2000, la que se hizo cargo de unos 600.000 metros cuadrados tras la desaparición de Altos Hornos.

Como continuación de ese nuevo y gran pulmón verde de Barakaldo, que culmina junto al puente de Rontegi, al otro lado de la dársena de Portu, donde tenía parada el añorado gasolino, se habilitará para el esparcimiento de los vecinos y visitantes otra parcela sin uso. También un nuevo paseo junto a la ría, en la zona más cercana a Sestao, donde tendrá uno de los accesos el puente móvil peatonal y ciclable que la Diputación está construyendo para unir esta margen con Erandio. Precisamente esta pasarela se apoyará en parte de unos antiguos muelles, cuya rehabilitación empezará en los próximos días.

Ampliar La zona de atraque, degradada, antes del inicio de las obras de la pasarela peatonal a Erandio. Bilbao Ría 2000

Esta zona, de unos 350 metros, fue construida en 1884, siendo originalmente conocida como muelle de Nuestra Señora del Carmen, nombre con el que se bautizó a la factoría que se levantó en ese lugar a mediados del siglo XIX y que dio origen posteriormente a Altos Hornos. Fue regenerado entre 1944 y 1950, según los datos de la Autoridad Portuaria, y ahora lo que se pretende es llevar a cabo una intervención integral, debido a la degradación que sufre su estructura, con un «elevado nivel de deterioro», con la falta de varios pilotes de madera. Un punto que está llamado a impulsar aún más el entorno de la ría en el municipio, con la posibilidad de recibir visitantes por el Nervión, ya que se preparará para el atraque de barcos tanto de transporte fluvial como con fines recreativos, turísticos o de ocio, cambiando por completo los fines con los que se construyó en un inicio, ligados a la pujante actividad industrial, pegado a numerosos pabellones y humeantes chimeneas.

Situado en la desembocadura del Galindo en la ría, Bilbao Ría 2000 invertirá 3,98 millones de euros (IVA excluido) para llevar a cabo su rehabilitación. Una obra adjudicada recientemente que estará terminada en un año, «en el verano de 2026». Esto dará acceso a la ría también en este punto, como ya se ha hecho en Zamalanda. La zona del muelle fue vallada en 2019 por seguridad, por parte de la Autoridad Portuaria, de manera consensuada con el Ayuntamiento, debido al mal estado de conservación.

«Gran oportunidad»

La actuación que se llevará a cabo, que se estima que tendrá una vida útil de 50 años, se dividirá en tres secciones. En la primera de ellas, la más próxima a la dársena, de 55 metros, se crearán unas gradas de hormigón. A continuación irá la línea de atraque, y el resto será principalmente para dar continuidad a la pasarela peatonal.

Una actuación que el Ayuntamiento ha calificado de «una gran oportunidad para que Barakaldo viva la Ría como nunca antes lo ha hecho». «Gracias a Zamalanda ya dimos un primer paso y ahora se nos abren nuevas posibilidades de ocio y disfrute en un entorno natural único», ha afirmado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), quien reconoce que también representa una «nueva puerta» abierta al turismo industrial y natural. «Queremos que quienes nos visitan descubran todo lo que Barakaldo tiene que ofrecer, pero también que nuestros vecinos se reencuentren con espacios que durante años estuvieron desaprovechados». La primera edil también ha destacado el gran impulso que dará al municipio el puente que le conectará con Erandio. «Nos conectará directamente con la margen derecha y Bilbao, reforzando nuestro compromiso con una ciudad más verde, accesible y conectada».

