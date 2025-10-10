El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nacimiento de un cyborg y un show inmersivo convertirán al Max Center en un espacio futurista

El centro comercial de Barakaldo acogerá los días 17, 18, 24 y 25 de octubre un espectáculo de arte digital y realidad virtual

Laura González

Laura González

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:19

Comenta

La plaza central del centro comercial Max Center de Barakaldo asistirá este mes a la creación de un cyborg llamado 'Astra'. Un personaje que cobrará vida dentro de un espectáculo de arte digital que sumergirá a los visitantes en un espacio futurista, con un show inmersivo, que tendrá lugar los viernes 17 y 24, y los sábados 18 y 25. Con unos 15 minutos de duración, se realizarán tres pases cada jornada, a las 19.00, a las 20.00 y a las 21.00 horas.

Bajo el nombre de 'Max Center Show Immersive', esta creación audiovisual en 3D de alta resolución, que combina realidad virtual, efectos especiales de iluminación y sonido, se proyectará sobre la gran pantalla digital en forma de columna situada en la plaza. Un elemento que hace singular este espacio comercial, gracias a sus 16,5 metros de altura, y sus 2,5 metros de ancho en cada lateral, con una resolución de 25 millones de pixeles.

Su magnitud conlleva que cualquier contenido tenga que ser elaborado de manera específica para ese formato. En este caso será un cyborg, que cobrará vida y despertará, visualizando hologramas de la Tierra y de sus paisajes, y mostrando una gran curiosidad por salir al exterior y conocer a los humanos que le rodean.

Experiencia sensorial única

«Con Max Center Show Immersive queremos ofrecer al público una experiencia sensorial única. Es la primera vez que en el país un centro comercial apuesta por un formato de proyección de estas características, y estamos muy orgullosos de poder acercar este tipo de propuestas innovadoras a todos nuestros visitantes», ha afirmado Blanca Uriarte, directora de Max Center.

Este evento, dirigido a todos los públicos, y que combina entretenimiento y tecnología, contará también con un animador del espectáculo. Además, habrá merchandising, como pulseras fluorescentes, recreando un festival tecno.

