Directo Retenciones en el Txorierri por un choque entre un camión y un coche en sentido Galdakao
El desnivel es de 5 metros. Ayuntamiento de Muskiz

Muskiz salvará con un ascensor los 5 metros de desnivel de La Magdalena

Debido a la complejidad del proyecto, que rondaría el millón de euros, se ejecutarán los trabajos por fases

Diana Martínez

Muskiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Muskiz otorgará accesibilidad a El Crucero. El Ayuntamiento minero ha encargado un estudio de viabilidad con el fin de crear un nuevo itinerario mediante elementos mecánicos que venga a complementar a los ya existentes en la zona. Y es que se busca eliminar las barreras arquitectónicas que hay en el tramo desde Avenida Antonio Trueba a La Magdalena y la estación. Según ha explicado este martes el alcalde, Eduardo Briones, el estudio ha deslizado tres soluciones técnicas que tendrían un coste que rondaría el millón de euros y que, debido a su complejidad, se llevarían a cabo por fases.

De esta manera, en la parte más baja de este recorrido se pretende colocar un ascensor vertical que conecte avenida Antonio Trueba, junto al número 9, con travesía La Magdalena. Aquí el elevador salvaría casi 5 metros de altura y tendría dos paradas, además de una pasarela de 6,7 metros de longitud. La infraestructura permitiría mantener las actuales escaleras con una anchura de 2,5 metros.

La parte más alta, en la zona de La Magdalena, estaría salvada por rampas de obra civil. En primer lugar, unas que conecten la estación con La Magdalena, así como un pequeño itinerario peatonal bordeando el actual parque junto a la estación. Y en segundo lugar, en la zona de travesía de La Magdalena, mediante la peatonalización de un tramo de esta calle con el fin de ejecutar rampas. La primera fase, que correspondería al ascensor que unirá Antonio Trueba con La Magdalena, superaría los 670.000 euros. Se desconocen plazos de ejecución ya que se trata de un estudio, por lo que los trabajos aún no han salido a licitación.

Te puede interesar

