Mirada femenina de campeonato

Dos obras de artistas navarras muy diferentes, pero «con un alto nivel de calidad», tal y como destacó el jurado, se proclamaron ganadoras este pasado fin de semana del festival de mujeres fotógrafas de Barakaldo, Baffest, con la firma de Mendia Echeverría y Silvia Ayerra. Ambas formaron parte de los nueve proyectos finalistas, entre las más de 250 candidaturas registradas en esta décima edición, siendo el año con mayor número de participación, lo que afianza aún más este certamen, convertido ya en una referencia a nivel nacional.

Ambas autoras recibieron en el centro cívico Clara Campoamor, en el marco del Argazki Eguna, la ya tradicional txapela amarilla, y un premio de 700 euros cada una, que se ha incrementado respecto a 2024 en 100 euros. Las dos agraciadas también tendrán la posibilidad de que sus obras formen parte de la programación expositiva de la próxima edición del festival.

En el caso de Mendia Echeverria, cuyos últimos trabajos están vinculados con el paisaje y la historia natural, se ha alzado con esta distinción gracias a un proyecto titulado '890 km. a Volary', recordando una de las 'marchas de la muerte', que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. La protagonizaron más de un millar de mujeres judías, sacadas de los campos de concentración, quienes sufrieron en sus propias carnes el horror del Holocausto, siendo obligadas a recorrer casi 900 kilómetros, falleciendo muchas durante el trayecto. La imagen principal de este texto, en la que se ve a una niña con su padre, fue sacada en un punto de ese camino.

El jurado, compuesto por la comisaria, escritora e historiadora del arte Carmen Dalmau, la fotógrafa y formadora Elisa Miralles y la fotógrafa Nagore Legarreta, también ha destacado la propuesta de Silvia Ayerra, 'Diente de leche', con la que documenta de una manera muy peculiar su relación con un familiar con discapacidad, generando «un emotivo diálogo visual». Además, el grupo de expertas ha otorgado una mención de honor el proyecto Background, de Carla Oset, «que crea una serie de atmósferas que diluyen los límites entre la ficción y la realidad».

Las dos navarras han cogido así el testigo de la mexicana afincada en Madrid Fernanda del Barrio. Por este festival, organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo, han pasado numerosas fotógrafas, entre ellas Cristina de Middel y Cristina García Rodero, ambas Premio Nacional de Fotografía; al igual que Esther Ferrer (Premio Nacional de Artes Plásticas); sirviendo a muchas para iniciar o afianzar su carrera. Los trabajos de las finalistas de esta edición, en San Vicente, así como otras cuatro exposiciones más, podrán ser disfrutadas en Clara Campoamor y en el parque de Los Hermanos hasta el próximo 16 de noviembre.

