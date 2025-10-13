«Llevamos generaciones viviendo aquí, no queremos que derriben nuestras casas» Vecinos de Ortuella temen que la regeneración de La Barguilla que contempla el plan urbanístico les obligue a vender sus viviendas

«No estamos en contra de que se arregle el pueblo, pero que se haga bien, informando y sin obligar a nadie a hacer nada que no quiera», afirman Oskar Rosón, su hijo Aritza, Emilio Crespos y Jesús María Miranda, vecinos de La Barguilla afectados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ortuella, que prevé una regeneración integral del barrio centenario. En concreto, la actuación prevé construir 93 viviendas (el 40% será de protección social), crear nuevos viales y 4.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes.

Una transformación que sobre el papel parece un avance positivo, pero para algunos vecinos de La Barguilla resulta todo lo contrario. «Mi casa está en medio del área donde quieren construir, obligándome a marcharme o vender para que la echen abajo», critica Rosón, que lleva más de 25 años residiendo en su casa ubicada al final de la calle La Estación, frente a la terminal de Renfe. Un inmueble que a pesar de su antigüedad –el barrio en general alcanza los cien años– está «completamente rehabilitado», añade el propietario. «Me obligarían a vender, y no quiero. Llevo décadas aquí, es mi casa y me quiero quedar en ella», apunta Rosón. Lo mismo señalan otros afectados. En algunos casos, llevan generaciones viviendo en el barrio. «Abuelos, bisabuelos...», recalcan.

«Vendrá una contrata privada y si quiere construir, nos tendrá que comprar. Nos obligarán a comprar. Y no, queremos que nos dejen en paz, yo no quiero vender», añade Emilio Crespos. En este caso, son seis parcelas afectadas. «Nos sentimos solos y con una ansiedad tremenda. Llevamos generaciones viviendo aquí, no queremos que derriben nuestras casas», afirman los perjudicados por el Plan General, que también denuncian no haber recibido ninguna información al respecto desde el Ayuntamiento. «Nos hemos enterado por la prensa, nadie ha venido a explicarnos sobre lo que pretenden hacer aquí», critica Jesús María Miranda.

Los vecinos subrayan que «pagamos nuestros impuestos como todos, solo queremos vivir tranquilos en nuestras casas, que algunas están completamente restauradas». Señalan, además, que debería ponerse en valor el barrio, ya que es un «conjunto histórico, es el casco viejo de Ortuella». Y es que las casas «son más antiguas que el Ayuntamiento –data de 1902– que están ahora arreglando. A ese edificio enseguida le han declarado para su protección, pero aquí no, hay una dejadez total».

Alegaciones

Por ello, los vecinos afectados por la futura actuación urbanística se han unido para buscar un abogado y presentar alegaciones contra el PGOU de forma conjunta –el plazo termina el 24 de noviembre–. «Nuestra intención es que nos expliquen qué pasos debemos seguir y actuar, individualmente y en común», apunta Rosón.

Desde el Ayuntamiento, que ha organizado charlas informativas con los vecinos y habilitado una web (hapo.ortuella.eus) con el fin de garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la accesibilidad a la información sobre el Plan General, señalan que «en ningún momento se les va a expropiar, nadie va a echarles de sus casas», asegura el edil de Urbanismo, Gonzalo Rodríguez. La actuación en La Barguilla, añade, comprende un área donde actualmente hay unas «diez o doce viviendas» y con potencial para desarrollar 93 pisos con accesibilidad y zonas verdes. No obstante, el PGOU propone regeneraciones que no siempre llegan a ejecutarse. «Se trata de llegar a acuerdos entre un posible promotor y los vecinos; si estos no quieren vender, no venden. No se les va a obligar».