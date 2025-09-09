Ortuella impulsa su plan urbanístico con la creación de viviendas y empleo como ejes El Consistorio da luz verde al documento que busca levantar 500 pisos, la regeneración urbana y planificar 70 hectáreas destinadas a nuevas actividades económicas

Diana Martínez Ortuella Martes, 9 de septiembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

Un «hito» para Ortuella, recalcó este martes el alcalde de la localidad minera, Saulo Nebreda, tras dar luz verde en pleno –con el voto a favor del equipo de gobierno formado por PNV y PSE, y la postura en contra de EH Bildu y Elkarrekin– a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento vital para diseñar las líneas de actuación del desarrollo urbanístico de los próximos ocho años. Cuatro décadas después (el actual plan data de 1985), el Consistorio renueva su planteamiento urbanístico con el fin de regular los usos del suelo, proteger el patrimonio natural y cultural, y establecer criterios para una movilidad sostenible y accesible para todos los vecinos.

El documento impulsará la creación de viviendas y empleo como principales ejes. De esa manera, durante el proceso para diseñar el PGOU se ha trabajado con los propietarios de suelos residenciales para sacar adelante proyectos que supondrán la construcción de más de 500 nuevos pisos, de los cuales 200 serán de protección oficial. «El tema de la vivienda es muy importante para los jóvenes del municipio y para aquellas familias que habitan en casas muy antiguas, que puedan tener la oportunidad de vivir en pisos de mayor calidad y que se adapten a los estándares actuales», apuntó el concejal de Urbanismo, Gonzalo Rodríguez.

Los pisos estarán distribuidos en varias unidades que se ubicarán en diferentes zonas del municipio. «Intentaremos que las de protección no estén alejadas del núcleo urbano», añadió el edil. También se tendrá en cuenta la accesibilidad de los barrios, concretamente Urioste y Nocedal. Así, «dos unidades conectarán Urioste con el centro de Ortuella, y en Nocedal irán nuevas unidades que permitan la modernización del parque de viviendas y la mejora de la comunicación viaria».

Ordenación de barrios

Otro de los ejes importantes es la creación de empleo. En ese sentido, el Consistorio ha mantenido contacto con la Diputación y Parkes de Euskadi para planificar más de 70 hectáreas destinadas a nuevos desarrollos de actividad económica, con el objetivo de dotar al municipio de mayor flexibilidad para responder a las demandas del mercado, fomentar la innovación y facilitar la reconversión de áreas. «Entre ellas se encuentran, en su mayor parte, el parque tecnológico y la Orconera», resaltó el alcalde, tras señalar que estas actuaciones permitirán «atraer inversiones, dinamizar la economía local, crear empleo y aumentar los recursos municipales destinados a servicios públicos e infraestructuras».

Ampliar El documento contempla una ordenación integral en La Barguilla. D. M.

El PGOU también fomentará la ordenación de los barrios de ladera como Golifar, Saugal y Bañales, entre otros. Destaca la regeneración de La Barguilla, que contempla una ordenación integral del ámbito, nuevos viales, 93 viviendas (el 40% será de protección social) y 4.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes. También se favorecerá la regulación de los pisos que se ubiquen en suelo no urbanizable. Tras la aprobación del documento, arranca un periodo de exposición pública de 45 días para presentar alegaciones. El Consistorio organizará exposiciones en la OKE, Urioste y Nocedal para explicar a los vecinos el futuro desarrollo urbanístico de Ortuella.