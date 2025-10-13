El Gobierno vasco construirá 38 pisos de alquiler social en Abanto por 5 millones Los trabajos, que arrancarán dentro de año y medio o dos años, conllevarán la creación de más de setenta plazas de aparcamiento

Se actuará en la parcela de las antiguas casas de los maestros, detrás del colegio El Casal, que alberga más de 5.000 metros cuadrados.

Diana Martínez Abanto Lunes, 13 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Avanzan los trámites para desarrollar el plan especial de ordenación urbana de Sanfuentes, en Abanto. El Gobierno vasco ha aprobado el convenio de la junta de concertación para sacar adelante un proyecto constructivo que prevé levantar 38 pisos de alquiler social. Se trata de un paso más en la tramitación de esta actuación urbanística después de que el Ayuntamiento minero aprobara el proyecto definitivo el pasado mes de abril.

En concreto, Visesa, la sociedad pública dependiente del Ejecutivo autonómico para la promoción de vivienda de protección, construirá una promoción en la parcela de las antiguas casas de los maestros, detrás del colegio El Casal, que alberga más de 5.000 metros cuadrados.

Cada vivienda constará de dos o tres habitaciones, así como una parcela de garaje. En ese sentido, la actuación conllevará la creación de 76 plazas de aparcamiento, 38 de ellas subterráneas y las restantes en el exterior de la nueva edificación. El proyecto contará con una inversión de 5 millones de euros para su ejecución, además de 300.000 euros de sobrecosto de la urbanización por parte de las arcas municipales.

¿Cuándo arrancarán los trabajos? «No tenemos una fecha clara, pero puede llevar año y medio aproximadamente o dos años comenzar las obras», explicó el alcalde, Iñaki Urrutia, quien recordó que los pisos se destinarán a alquiler social, por ello es importante estar apuntado en Etxebide. «A la hora de presentarse, los vecinos de Abanto tienen prioridad, pero si no se llena, seguirá abierto a otros municipios».