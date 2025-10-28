Galdames busca gestor para el bar de San Esteban que ofrece por 77 euros al mes El centro social está ubicado en las antiguas escuelas del barrio y cerrará sus puertas este viernes si no es de nuevo adjudicado

Laura González Galdames Martes, 28 de octubre 2025, 18:18

En la localidad encartada de Galdames, dos de sus antiguas escuelas, las de Montellano y San Esteban, fueron reconvertidas en bar para cumplir una función social, ofreciendo un espacio de encuentro a los vecinos y combatir así la soledad. En el caso de este último, situado junto a la iglesia del barrio, este viernes cerrará sus puertas si no es de nuevo adjudicado.

Ampliar La parte exterior da a una zona peatonal y cuenta con una terraza cubierta. M. V.

Para evitar que se pierda este servicio tan destacado entre los parroquianos, el Ayuntamiento anunció esta vacante y la apertura de un plazo, hasta el día 31 de octubre, para recibir solicitudes para hacerse cargo de su gestión. No es obligatorio estar empadronado en el municipio, pero lo que sí reclaman es dinamizar el local. Además, para contribuir a que el bar esté el menor tiempo posible cerrado, mantienen una cuota baja de alquiler, de 77,02 euros al mes. Los suministros correrán a cargo del nuevo adjudicatario.

Clientela familiar

Mariana Valdez, vecina de Galdames, es quien ha llevado este último año el centro social. «Si no fuera porque mi situación personal ha cambiado, yo seguiría», dice a EL CORREO. «El alquiler es insignificante. Nosotros hemos vivido de manera holgada, con ahorros. La clientela es muy familiar, muy fácil de llevar», explica. Este viernes se despedirá con una fiesta de Halloween. Un adiós que en San Esteban esperan que no dure demasiado.

