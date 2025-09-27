El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la detención del conductor del patinete. E. C.

Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»

La víctima se dirigía a su domicilio cuando fue arollada por dos personas a gran velocidad

Laura González

Laura González

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:26

El hombre que resultó herido el miércoles por la tarde tras ser atropellado por un patinete eléctrico que circulaba a gran velocidad y en dirección ... contraria en el centro de Barakaldo se encuentra «en la cama, reventado, y con la parte derecha de la cara destrozada», apunta uno de sus familiares. La víctima tuvo que ser trasladada a San Eloy y pasadas las horas, a Cruces para coserle los cirujanos plásticos las heridas que presentaba. Además, el golpe le produjo la fractura de tres costillas.

