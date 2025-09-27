Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»

El hombre que resultó herido el miércoles por la tarde tras ser atropellado por un patinete eléctrico que circulaba a gran velocidad y en dirección ... contraria en el centro de Barakaldo se encuentra «en la cama, reventado, y con la parte derecha de la cara destrozada», apunta uno de sus familiares. La víctima tuvo que ser trasladada a San Eloy y pasadas las horas, a Cruces para coserle los cirujanos plásticos las heridas que presentaba. Además, el golpe le produjo la fractura de tres costillas.

Según uno de sus allegados, R. E. C., tiene 75 años y reside en el centro de Barakaldo, cerca de donde tuvo lugar el accidente. Suele salir con sus amigos a hacer la ronda por los bares y después de salir de La Bodeguilla se dirigía ya a casa, solo. Eran alrededor de las 20.15 horas. El semáforo para peatones, situado frente al bar, estaba en verde y se dispuso a cruzar, cuando fue alcanzado por un patinete a gran velocidad que circulaba en sentido contrario, en el que iban dos personas.

Según varios testigos, la víctima sufrió diversos traumatismos que obligaron a trasladarla en ambulancia al hospital de Cruces. «Está reventado, es un hombre enfermo, y no está bien. Ahora está muy jodido. Tiene una costilla rota y dos fisuradas, y traumatismo craneal y facial. Tiene varias microfisuras en los huesos de la cara, se llevó un golpe importante en la mandíbula. Además tenía neumotórax y una herida grande en la ceja, en la que le dieron 8 puntos», cuenta su familiar.

«Él ni se enteró de que venían», apunta la misma fuente. Tras el fuerte golpe y caer al suelo varias personas que estaban por la zona, y también en el bar, le ayudaron a levantarse y retuvieron a las dos personas que iban en patinete, contra el escaparate de una óptica, hasta la llegada de la Policía. «Supongo que saldrán a la calle echando leches. No hay derecho», añade. Se lo llevaron primero en ambulancia a San Eloy y pasadas las horas, a Cruces para coserle los cirujanos plásticos. Debido a su estado no ha podido bajar a interponer la denuncia a la comisaría de la Policía Local. «Está reventado, en la cama. Tiene el lado derecho de la cara destrozado».

Positivo en la prueba de alcoholemia

La Policía Local identificó y detuvo a las dos personas que circulaban juntas en el vehículo, y los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, que dio positivo, informaron responsables de la guardia urbana. Según confirmaron fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el atropello tuvo lugar a la altura de un paso de cebra de la Avenida de la Libertad cercano al cruce de esta calle con la de Elkano.

«Nos hemos llevado un buen susto porque el herido es una persona de avanzada edad, bastante alto, y no sabemos qué le han podido hacer pero debe tener una avería porque, una vez que consiguieron levantarlo, sí que pudimos verle la cara ensangrentada», subrayaron desde el Bar La Bodeguilla, ubicado en las inmediaciones. Fuentes de la Policía Local confirmaron que el atropellado cayó bruscamente al suelo tras recibir el impacto, «y como mínimo tiene una brecha y varios golpes en la cabeza». La guardia urbana requisó el patinete a los detenidos.