Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete La víctima ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital de Cruces y la Policía Local ha detenido a las dos personas que iban en el vehículo

José Domínguez Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:52 | Actualizado 22:04h.

Un hombre ha resultado herido este miércoles por la tarde tras ser atropellado por un patinete eléctrico que circulaba «a gran velocidad» y «en dirección contraria» en el centro de Barakaldo «hacia Bide Onera». Según varios testigos, la víctima ha sufrido diversos traumatismos que han obligado a trasladarla en ambulancia al hospital de Cruces. La Policía Local ha identificado y detenido a las dos personas que circulaban juntas en el vehículo, y los agentes le han hecho la prueba de alcoholemia al conductor, que ha dado positivo, según han informado responsables la guardia urbana.

Los hechos se han producido a las 20.20 horas, según han confirmado fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El atropello ha tenido lugar a la altura de un paso de cebra de la Avenida de la Libertad cercano al cruce de esta calle con la de Elkano. «Nos hemos llevado un buen susto porque el herido es una persona de avanzada edad, más de 70 años calculo, bastante alto, y no sabemos qué le han podido hacer pero debe tener una avería porque, una vez que consiguieron levantarlo, sí que pudimos verle la cara ensangrentada», han subrayado desde el Bar La Bodeguilla, ubicado en las inmediaciones. Fuentes de la Policía Local han confirmado que el atropellado ha caído bruscamente al suelo tras recibir el impacto, «y como mínimo tiene una brecha y varios golpes en la cabeza». La guardia urbana ha requisado el patinete a los detenidos.