Experimentos en vivo y robots submarinos en un gran evento científico para niños y familias en Barakaldo El polideportivo de Lasesarre acogerá este viernes la Noche Europea de los Investigadores, con más de 2.000 metros cuadrados de talleres y actividades

Laura González Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

Barakaldo será este viernes 26 de septiembre el escenario de un gran evento de divulgación científica en torno al reto climático. El polideportivo de Lasesarre acogerá Oregaua, la Noche Europea de los Investigadoras e Investigadores, que se celebra de manera simultánea en muchas ciudades europeas. En este caso, se contará con un espacio de unos 2.000 metros cuadrados dirigido a familias, con numerosos talleres y más de 40 experimentos relacionados con las energías renovables, sobre todo marinas, que ya se están poniendo marcha en Euskadi. El acceso, desde las 17.00 a las 22.00 horas, es gratuito, y correrá a cargo de más de un centenar de investigadores voluntarios de entidades vascas.

Los más pequeños podrán manipular objetos. Habrá robots submarinos, vuelos de drones y un taller de montaje de maquetas de aerogeneradores, entre otras actividades. «Todas las personas, especialmente los pequeños, podrán tocar la ciencia y aprender qué hay detrás de lo que hacen nuestros científicos. Necesitamos que los niños entiendan que ser científico no significa algo aburrido, sino que es muy entretenido», ha declarado Eider Robles, investigadora de Tecnalia. El objetivo es también ofrecer referentes femeninos a las niñas en este campo. Por su parte, la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha destacado que se trata de un evento «para darnos cuenta de que la ciencia está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, y que todos podemos formar parte de esa solución», refiriéndose al reto del cambio climático.

Competición entre colegios

Además, se celebrará una competición entre colegios. Los niños que acudan sellarán una cartilla al realizar experimentos. El centro o clase que más realice podrá ganar recompensas, como un kit de experimentos o una excursión. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo ORE4citizens, una alianza promovida por científicas vascas que lidera Tecnalia, en colaboración con la Universidad del País Vasco, Euskampus Fundazioa y BCAM.