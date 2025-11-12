Las empresas de Las Encartaciones buscan fortalecerse a través de la sostenibilidad

Laura González Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Enkarterri Group, la asociación que agrupa a 120 empresas y organizaciones de Las Encartaciones, ha celebrado este miércoles, en colaboración con la fundación BBK, la primera edición del Foro Sostenibilidad y Gestión Empresarial, un encuentro que busca posicionar la estrategia verde como eje central del desarrollo económico y social en la comarca. Esta cita, ha servido para compartir experiencias, fomentar buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible y promover modelos de negocio «más responsables, eficientes y preparados para el futuro».

La jornada, que se enmarca dentro de la campaña 'EGreen – CompetitividadSostenible', se ha celebrado en Arcentales y ha contado como ponente principal con el presidente de la fundación BBK Xabier Sagredo, que ha compartido su experiencia para combinar rentabilidad y valor social. «La competitividad sostenible consiste en pelear por tu tierra, por generar empleo en ella y no depender tanto de otros», ha apuntado.

La organización ha animado a las empresas a asumir este objetivo «no solo como un compromiso individual, sino como una oportunidad colectiva de diferenciación y crecimiento para Las Encartaciones». Así lo ha señalado el presidente de Enkarterri Group, Álex López Aller, quien ha recordado la apuesta que han hecho por ello, con el sello 'Enkarterri Green', una certificación impulsada por este conglomerado de empresas que poseen ya 46 compañías, y que se espera que adquieran nueve más antes de que finalice el año. Esta jornada ha contado también con responsables de algunas firmas de la comarca que han relatado sus apuestas en este terreno.