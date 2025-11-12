El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del encuentro, con la intervención de Xabier Sagredo, presidente de la fundación BBK. E. G.

Las empresas de Las Encartaciones buscan fortalecerse a través de la sostenibilidad

Enkarterri Group expone su estrategia verde como motor de desarrollo para la comarca

Laura González

Laura González

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Enkarterri Group, la asociación que agrupa a 120 empresas y organizaciones de Las Encartaciones, ha celebrado este miércoles, en colaboración con la fundación BBK, la primera edición del Foro Sostenibilidad y Gestión Empresarial, un encuentro que busca posicionar la estrategia verde como eje central del desarrollo económico y social en la comarca. Esta cita, ha servido para compartir experiencias, fomentar buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible y promover modelos de negocio «más responsables, eficientes y preparados para el futuro».

La jornada, que se enmarca dentro de la campaña 'EGreen – CompetitividadSostenible', se ha celebrado en Arcentales y ha contado como ponente principal con el presidente de la fundación BBK Xabier Sagredo, que ha compartido su experiencia para combinar rentabilidad y valor social. «La competitividad sostenible consiste en pelear por tu tierra, por generar empleo en ella y no depender tanto de otros», ha apuntado.

La organización ha animado a las empresas a asumir este objetivo «no solo como un compromiso individual, sino como una oportunidad colectiva de diferenciación y crecimiento para Las Encartaciones». Así lo ha señalado el presidente de Enkarterri Group, Álex López Aller, quien ha recordado la apuesta que han hecho por ello, con el sello 'Enkarterri Green', una certificación impulsada por este conglomerado de empresas que poseen ya 46 compañías, y que se espera que adquieran nueve más antes de que finalice el año. Esta jornada ha contado también con responsables de algunas firmas de la comarca que han relatado sus apuestas en este terreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  9. 9 El SEPE pagará en estos casos el subsidio a los parados con ingresos al mes superiores al 75% del salario mínimo
  10. 10

    Italia investiga las cacerías humanas del asedio de Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las empresas de Las Encartaciones buscan fortalecerse a través de la sostenibilidad

Las empresas de Las Encartaciones buscan fortalecerse a través de la sostenibilidad