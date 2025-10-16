Detenido por cinco robos con fuerza en bares de Portugalete y Santurtzi
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:23
La Ertzaintza detuvo este miércoles en Portugalete a un hombre, de 50 años, acusado de tres robos con fuerza cometidos en tres bares de esta localidad de la Margen Izquierda y otros dos de Santurtzi. Todo los delitos fueron cometidos entre los meses de julio y principios de octubre.
Según la investigación realizada desde la Ertzain-etxea de Muskiz, el presunto autor de los robos forzaba o fracturaba los cristales de ventanas o puertas de entrada para poder acceder a los establecimientos hosteleros. El sospechoso se apoderaba, principalmente, del dinero de la recaudación de las máquinas recreativas y también de las cajas registradores. Incluso llegaba a apropiarse de botellas de alcohol.
El arrestado es de nacionalidad española y cuenta con numerosos antecedentes policiales, sobre todo por delitos contra el patrimonio. Una vez queden concluidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido será presentado en el Juzgado.