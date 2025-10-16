El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido por cinco robos con fuerza en bares de Portugalete y Santurtzi

El arrestado es de nacionalidad española y cuenta con numerosos antecedentes policiales, sobre todo por delitos contra el patrimonio

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:23

Comenta

La Ertzaintza detuvo este miércoles en Portugalete a un hombre, de 50 años, acusado de tres robos con fuerza cometidos en tres bares de esta localidad de la Margen Izquierda y otros dos de Santurtzi. Todo los delitos fueron cometidos entre los meses de julio y principios de octubre.

Según la investigación realizada desde la Ertzain-etxea de Muskiz, el presunto autor de los robos forzaba o fracturaba los cristales de ventanas o puertas de entrada para poder acceder a los establecimientos hosteleros. El sospechoso se apoderaba, principalmente, del dinero de la recaudación de las máquinas recreativas y también de las cajas registradores. Incluso llegaba a apropiarse de botellas de alcohol.

El arrestado es de nacionalidad española y cuenta con numerosos antecedentes policiales, sobre todo por delitos contra el patrimonio. Una vez queden concluidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido será presentado en el Juzgado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido por cinco robos con fuerza en bares de Portugalete y Santurtzi

Detenido por cinco robos con fuerza en bares de Portugalete y Santurtzi