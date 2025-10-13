Corales de Alemania y Letonia darán ritmo a Santurtzi La 46 edición de los encuentros internacionales de coros congregará a más de 170 artistas del 17 de octubre al 1 de noviembre

Diana Martínez Santurtzi Lunes, 13 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Más de 170 artistas embelesarán al público en la 46 edición de los encuentros internacionales de coros de Santurtzi, organizado por el grupo local Lagun Zaharrak, que se celebra desde este viernes 17 al 1 de noviembre. En esta ocasión tomarán parte cinco grupos (provenientes de Alemania, Letonia, La Rioja, Durango y Santurtzi), así como un recital de órgano a manos de Pedro Güallar, que será el encargado de dar el pistoletazo de salida a este tradicional evento junto al saxofonista Alberto Mielgo.

El presidente de Lagun Zaharrak, Deme Eguia, ha desgranado este lunes la programación. El sábado se contará con la participación del coro Cuchuflete, de Arnedo (La Rioja), formado por cuarenta menores de entre 9 y 17 años. «Su energía juvenil y su variado repertorio llenarán de frescura la iglesia», ha expresado. El día 24 será el turno de Söla Youth Choir de Letonia, un coro mixto perteneciente a la Academia de Cultura de Riga. «Su trayectoria y calidad nos hacen esperar un concierto armonioso y lleno de matices».

Continuando con la costumbre de contar con un coro vasco en este tradicional evento, Santurtzi recibirá la visita del coro Bogoroditsie, de Durango, el día 25. «Su repertorio, la riqueza de sus voces mixtas y su cuidada puesta en escena no dejarán indiferente a nadie», explica Eguia. El 31 de octubre tendrá lugar la actuación del Chamber Choir of the Detmold, de la Universidad de Música de Detmold (Alemania). «Este prestigioso coro de cámara nos ofrecerá un recorrido musical desde el Renacimiento hasta la actualidad». Para finalizar, como es habitual, los organizadores Lagun Zaharrak cerrarán estos encuentros en una clausura que vuelve a homenajear a Javier Bustamante, que fue director de este coro desde 1977. Los conciertos, gratuitos, se celebrarán en la iglesia de San Jorge hasta completar aforo, a las 18.30 horas.