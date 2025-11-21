Clubs y vecinos denuncian goteras en el polideportivo de Santurtzi Un estudio del estado de las instalaciones impulsado por EH Bildu refleja el descontento por la falta de mantenimiento

Laura González Santurtzi Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:51

Tras criticar el pasado septiembre el «medio millón de sobrecoste» de la reforma del polideportivo Mikel Trueba de Santurtzi –los trabajos, por valor inicial de 7 millones, culminarán el próximo año–, así como varias deficiencias en las instalaciones, EH Bildu puso en marcha un estudio para realizar un diagnóstico de la situación de las instalaciones deportivas municipales. En la encuesta participaron unas 300 personas y aproximadamente el 70% han mostrado su descontento con las obras del principal equipamiento de la localidad.

Pese a que el Ayuntamiento indicó que estaba previsto realizar «una reparación de las filtraciones en los vestuarios», todo apunta a que las goteras continúan representando un problema. «Urge una renovación. No es cuestión de realizar un lavado de cara, sino de acometer una intervención más profunda», señalan desde la coalición abertzale, el partido mayoritario de la oposición, formación a la que tanto los clubs como los vecinos y usuarios han trasladado el problema. Vestuarios en los que, además de averías en los techos, también registran baldosas rotas y sumideros sueltos. Esto ha llevado a valorar su estado como «muy malo» por un 80% de los encuestados.

El problema de las goteras, en especial ahora con el empeoramiento del tiempo, también desespera a los usuarios de la piscina cubierta y del frontón de Mamariga. Una situación «que no se ha solucionado» y que ha llevado en alguna ocasión a la suspensión de partidos. Al margen de ello, este recinto, que hace unos meses fue cerrado al público, tiene una cubierta con espacios abiertos «por donde se cuela el viento y el agua». Debido a las condiciones y al estado en que se encuentran los frontones del municipio, dos de cada tres encuestados piden construir uno «con medidas reglamentarias» para disputar encuentros federados, señalando como posibles ubicaciones Balparda, Puerto, Kabiezes, Mamariga y San Juan.

Falta de accesibilidad

A raíz de esta consulta, además de pedir un mejor mantenimiento de las instalaciones, se han recibido numerosas quejas por el «elevado precio» de las actividades en unas infraestructuras «que se han quedado pequeñas», denuncian los residentes. Los encuestados también ponen el foco en losproblemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el polideportivo Mikel Trueba y en el de Kabiezes.