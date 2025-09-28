Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad

Un informe técnico de Iberdrola, asumido también por el propio Ayuntamiento de Barakaldo, alerta de que las nuevas viviendas que se construyen en el entorno ... del Parque de Serralta, en Lutxana, «no tienen garantizado el suministro de electricidad» por la alta demanda y la saturación de las redes en esta zona de la segunda urbe de Bizkaia. El documento, al que ha tenido acceso ELCORREO, desvela las visicitudes que la empresa energética ha padecido desde 2019 para tratar de construir en Burtzeña una subestación eléctrica que ponga fin a esta situación. Después de ser rechazado por el Consistorio en 2022, el proyecto acaba de recibir el aval municipal y ha comenzado su tramitación administrativa. Esta vez, mediante un proceso que implica cierta urgencia.

«El problema de suministro eléctrico en el área es una realidad que hemos notificado al Ayuntamiento, señalando la imposibilidad física de garantizar el suministro para las viviendas que están en construcción en la actualidad en Serralta, por lo que procede dar una solución al respecto», apunta el informe, que está fechado en junio de este año. Los técnicos insisten en que si no se lleva a cabo esa subestación, «no está garantizado el suministro a los nuevos desarrollos residenciales del entorno, con la problemática que pueda conllevar».

Hay que tener en cuenta que en la zona de Serralta está aprobada la edificación de 700 viviendas, en la parcela que ocupaba Plastificantes de Lutxana. El problema es que 216 de estos pisos se encuentran ya prácticamente finalizados, mientras que hay otros 200 en construcción ahora mismo. La entrega de llaves de las primeras promociones se efectuará de manera inminente, mientras que la futura subestación de Burtzeña aún tiene un largo camino por delante en los despachos antes de que las máquinas comiencen a trabajar. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas con este asunto. Tanto Iberdrola como el Ayuntamiento de Barakaldo no han respondido por ahora a las preguntas enviadas por este diario sobre esta problemática.

La primera de las promociones que se finalizará será la de Los Altos de Serralta, con 121 pisos que salieron al mercado a partir de 373.000 euros. Este desarrollo, que ha implicado la construcción de cuatro edificios, se encuentra en la parte alta del parque, cerca de la zona de Llano. En la zona baja, por su parte, también se escriturarán en breve los 95 inmuebles de la urbanización Aratz, comercializados desde 242.000 euros.

Nutrir Zorrozaurre

En su informe, Iberdrola advierte de que hay «un distanciamiento importante» entre las dos subestaciones más próximas a Lutxana, las de Landaburu (en el centro de Barakaldo) y la de Zubileta (en la zona del río Cadagua, muy cerca de Zorroza). Descarta como solución ampliar la de Landaburu, «que se encuentra al límite de su capacidad» y «está muy limitada por su diseño, dimensionamiento y por la capacidad de las líneas que la alimentan, por lo que seguiría siendo insuficiente para atender la demanda prevista en el entorno». Por todo ello, consideran que la mejor opción es la de construcción un nuevo centro de distribución en Burtzeña, en los terrenos aledaños a la empresa Bilbaína de Alquitranes.

Lutxana es el barrio de Barakaldo que más está creciendo en cuanto a su parque de vivienda. A los 700 pisos previstos en Serralta se añadirán a medio plazo los 1.500 que se podrían llegar a construir en los terrenos de la antigua Sefanitro. Además de alimentar estos desarrollos con la subestación de Burtzeña, Iberdrola plantea mejorarla a futuro y convertirla en un centro transformador más potente para llevar también electricidad al parque empresarial que se pretende levantar en la zona y también a Zorrozaurre.