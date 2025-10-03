Avanza la transformación de los terrenos de La Naval en un gran parque industrial El proyecto para dotar de un nuevo uso al solar del desaparecido astillero de Sestao recibe el visto bueno ambiental y espera contar con una amplia zona verde

Después de la aprobación inicial en julio, por parte del Ayuntamiento de Sestao, de las obras de urbanización para volver a dotar de actividad a los terrenos sobre los que se levantó el desaparecido astillero de La Naval, este proyecto que transformará la zona en un gran parque industrial sigue dando pasos adelante. Este viernes, el plan especial de ordenación que permitirán adecuar este solar de unos 300.000 metros cuadrados a nuevos usos, obtuvo por parte del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco la declaración ambiental estratégica.

La propietaria de los terrenos, la compañía belga VGP, que se llevó la puja en noviembre de 2021 tras desembolsar 36 millones de euros, invertirá otros 5,6 para llevar a cabo la división en varias parcelas, así como la implantación de servicios e infraestructuras para una posterior edificación de naves y pabellones. Todo ello con el objetivo de dar forma a 'VGP Park La Naval', que se unirá a la lista de más de cien parques industriales que tiene repartidos por toda Europa.

El documento publicado en el Boletín Oficial del País Vasco resalta la necesidad de llevar a cabo un relleno en las zonas de grada, junto a la ría, por ser un área de riesgo potencial significativo de inundación. También se incide en que el ámbito, en el que la Sociedad Española de Construcción Naval empezó a fabricar buques en 1916, tras el alquiler inicial de los terrenos a Altos Hornos, figura en el inventario de suelos potencialmente contaminados. Por ello, deberá existir una autorización previa a las licencias para el movimiento de tierras, y seguir todos los pasos previstos por el órgano ambiental.

A falta todavía del programa de actuación urbanizadora, del proyecto de urbanización y de reparcelación, así como de los pertinentes planes de rehabilitación y edificabilidad, la actuación delimita una gran zona de uso productivo industrial de 218.000 metros cuadrados. Contará también con casi 2.500 metros cuadrados de aparcamiento y con un gran espacio verde, de algo más de 15.000, dispuesto en torno a la prolongación de un nuevo vial, que estará paralelo al ya existente. También se contempla la posibilidad de crear una zona de paseo junto a la ría.

Elementos protegidos

Para la realización de este proyecto se deben de tener en cuenta varias medidas para la protección del patrimonio, garantizando la continuidad de los edificios del astillero que se han mantenido en pie, entre ellos las oficinas generales, el taller mecánico, la central eléctrica y las grúas, así como otros elementos, eliminándose la disposición que permitía aumentar en un 10 % la altura máxima de los edificios protegidos. Además, se llevará a cabo la restauración del adoquinado, de los raíles del ferrocarril y los que permitían el desplazamiento de las grúas, y se rehabilitará la pasarela que salva las vías del tren. Todas estas intervenciones serán autorizadas por la Diputación.