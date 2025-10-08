Asociaciones y hosteleros de Barakaldo se unen para impulsar el barrio de San Vicente Este sábado organzan una jornada con numerosas actividades para atraer a otros vecinos hasta este punto

Laura González Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:14 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

Por segundo año consecutivo, varias asociaciones, grupos culturales y más de una docena de hosteleros han unido fuerzas en Barakaldo para impulsar y fomentar la actividad local en el populoso barrio de San Vicente. De la mano de la agrupación de comerciantes Sanbi Dendak, han lanzado una nueva edición de San Bizente Bizirik, una jornada que se celebrará este sábado con numerosas actividades, desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, con el apoyo de Inguralde.

Arrancará con un mercado de artesanía en la plaza de la Anteiglesia, y contará con numerosos planes para los niños, y una chocolatada a las 18.00 horas. También habrá una romería participativa a cargo de Laguntasuna, Hala Dzipo estará con la txalaparta, y la Schola Cantorum ofrecerá una ronda coral. «Todo esto se hace por y para los vecinos del barrio, pero también para que se acerquen quienes viven en otras zonas, para que conozcan todo lo que tenemos aquí», han remarcado desde la organización.

Marcha solidaria

Esta cita contará asimismo con una jornada de puertas abiertas en la bolera, y con un puesto, de 11 a 13.00 horas para inscribirse en la marcha solidaria que la ONG Intervención Solidaria Barakaldo celebrará el día 26 para recaudar fondos para investigar y frenar el cáncer de mama metastásico.