Numersos participantes en otra marcha similar realizada en 2023. ISB

Barakaldo volverá a salir a la calle para combatir el cáncer

Una marcha el próximo 26 de octubre reunirá fondos para investigar y frenar el cáncer de mama metastásico, de la mano de la ONG fundada por agentes municipales

Laura González

Laura González

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:54

La ONG Intervención Solidaria Barakaldo, fundada por agentes de la Policía Local, que se movilizó para ayudar a los afectados por la guerra de Ucrania y por la dana de Valencia, volverá a salir este año a la calle por una buena causa. Y es que este colectivo anima a todos a participar el próximo domingo 26 de octubre en una marcha de 8 kilómetros por el municipio que arrancará a las 10.30 del centro gallego, donde posteriormente culminará. Una agrupación que también colabora en la organización.

Todo lo recaudado irá a la investigación contra el cáncer de mama metastásico, que impulsa la asociación Maite Ta Bizi. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del colectivo (www.isbarakaldo.org), con el código QR que aparece en los carteles que ya han sido colocados en algunos puntos, o en varios comercios de distintos barrios, que de igual manera colaboran con esta causa.

Para esta cita se han elaborado unas 3.000 camisetas, de color azul, que se entregarán a quienes realicen las inscripciones, que tienen un coste de 8 euros. Además, también han activado una fila cero para todo aquel que quiera sumarse a colaborar con algún donativo.

Esta ONG ya reunió hace dos años a 3.500 personas, logrando 27.000 euros para combatir también el cáncer de mama, que en ese caso fueron destinados a la investigación del CIC Biogune, el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, para estudiar las células madre del cáncer de mama y tratar de desarrollar terapias mejoradas. En los últimos años han organizado marchas y recaudado también dinero en favor de La Cuadri del Hospi, la asociación de padres que ayuda a la investigación y al bienestar de las familias de menores con cáncer; de Ulertuz, agrupación de Familias y Amigos de niños sordos de Bizkaia; y de AFA, la Asociación de Familiares del Alzheimer, entre otros colectivos.

