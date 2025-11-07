El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzain-etxea de Sestao. E.C.

Amenazan con unas tijeras a una persona que pedía en la puerta de un supermercado de Barakaldo para robarle menos de 4 euros

El robo, por el que han sido detenidas dos personas, ocurrió el jueves sobre la una de la tarde

Lorena Gil

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:33

La Ertzaintza detuvo el jueves a los dos autores de un robo con intimidación por sustraer, esgrimiendo unas tijeras, varias monedas a una persona que pedía dinero en la puerta de un supermercado de Barakaldo

El suceso ocurrió sobre la una de la tarde. La Policía autónoma recibió un aviso por una discusión entre tres personas en la entrada de un supermercado de la localidad fabril. Una patrulla de la Ertzain-etxea de Sestao se personó en el lugar. Una vez allí, un testigo les informó de que dos de las personas involucradas habían sustraído varias monedas a la otra, un hombre que estaba pidiendo dinero en la puerta del establecimiento.

Los agentes procedieron a identificar a los tres implicados. La víctima relató que los dos hombres le habían abordado para robarle las monedas, esgrimiendo uno de ellos unas tijeras. En el cacheo superficial realizado a uno de los presuntos autores, le encontraron las citadas tijeras y 3,48 euros en metálico.

Los ertzainas procedieron a la detención de los dos hombres por un presunto delito de robo con intimidación y trasladaron a la víctima, de origen subsahariano, a la Ertzain-etxea para interponer la correspondiente denuncia.

Los arrestados, de 26 y 39 años, ambos de origen europeo, fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las respectivas diligencias antes de ser puestos a disposición judicial.

