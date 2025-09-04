El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
La jornada se celebrará el 21 de septiembre. A. A.

Abanto fomenta la vida activa con una marcha cicloturista familiar

Las inscripciones para las rutas de 30 y 12 kilómetros están abiertas hasta el día 19

Diana Martínez

Abanto

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:01

Abanto promueve la vida activa y el ocio en familia con la novena edición de la marca cicloturista no competitiva 'Familia pedaletan', que se celebrará el 21 de este mes. «Es mucho más que una salida en bicicleta; es una jornada de convivencia, salud y sostenibilidad que cada año reúne a cientos de personas en torno a un mismo objetivo, disfrutar en familia de nuestra Vía Verde Montes de Hierro», recalca el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Juan Vallejo Mendizabal.

La cita ofrece dos opciones de recorrido. La primera, pensada para los más pequeños a partir de 6 años, es de unos 12 kilómetros mientras que la segunda, para participantes mayores de 10 años, de 30 –esta última tiene un tiempo máximo de duración de 2 horas y 45 minutos–. Las inscripciones para están abiertas hasta las 16.00 horas del día 19 en la web www.rockthesport.com o hasta agotar los 300 dorsales disponibles a un coste de 5,50 euros. Apuntarse será gratuito para los vecinos de la localidad minera, que tendrán reservados el 40% de las plazas hasta el día 11 de septiembre; después, los huecos disponibles se pondrán a disposición general.

Desde el Consistorio han destacado que ya se han inscrito cerca de 100 personas para esta carrera familiar, el 70% de los cuales son vecinos del municipio. La jornada incluirá actividades para todas las edades en el parque Gallarta Zaharra, junto a la Ekoetxea. De esa manera, las familias disfrutarán de pintacaras, yincana ciclista, taller de reparación de pinchazos, obra de teatro y visitas al museo de la minería.

