1.500 personas teñirán de rosa Muskiz

La solidaridad saldrá a la calle este domingo en Muskiz, donde 1.500 personas teñirán de rosa la localidad minera por una buena causa: la lucha contra el cáncer de mama. La Asociación Contra el Cáncer de Muskiz (ACCM) organiza la cuarta edición de la marcha rosa que busca visibilizar esta enfermedad y destinar lo recaudado a la investigación del cáncer de mama que se lleva a cabo en el CIC bioGUNE de Derio, un proyecto dirigido por la doctora María del Mar Vivanco. Cabe recordar que el pasado ejercicio se lograron alcanzar los 15.000 euros, una cifra que se espera superar este año.

En esta ocasión, el evento ha logrado récord de inscripciones presenciales –las personas se podían apuntar de forma presencial u online–, alcanzando las 911. El recorrido saldrá a las 11.00 horas del centro de día para subir hasta Laureta, cruzar la N-734 hasta el lavadero de Villanueva, bajar a Castaños, continuar hasta el camino Mello, subir paralelo a la ikastola y terminar en el parking, junto a la comisaría de la Ertzaintza. La iniciativa convertirá las calles del municipio en una fiesta, ya que habrá ambientación musical con un grupo de txalapartaris y txaranga, DJ y la asociación cultural local Denbora Kolpeka.

Durante los últimos meses, ACCM no ha dejado escapar cualquier ocasión para estar en las calles visibilizando la cita con el fin de captar el mayor número de inscritos. Y no solo eso. Personas populares como Emilio Aragón, el bertsolari Jon Maia o el navegante Unai Basurko han hecho un llamamiento en redes para sumarse a la marcha. Además, el productor audiovisual portugalujo galardonado con siete premios Goya, Iván Miñambres, ha sido el encargado de diseñar las camisetas del evento en esta cuarta edición.