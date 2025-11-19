Uribe Kosta prioriza la atención social con una partida de 3 millones para 2026

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta ha dado luz verde a su presupuesto para 2026. Las nuevas cuentas de los siete municipios que la integran – ... Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz– alcanzan los 5,96 millones de euros. El incremento respecto a este año es del 6,13%, un aumento que la institución vincula directamente al apoyo de las personas en situación más vulnerable.

«El principal motor es la necesidad urgente y prioritaria de trabajar en la lucha contra el riesgo de exclusión», ha asegurado la presidenta de la entidad supramunicipal Guruzne Carrasson. Por ello, la mayor inversión durante el próximo ejercicio será en el ámbito social. Se destinarán 3.113.709 euros —más de la mitad del presupuesto total— al Departamento de Bienestar.

La partida servirá para diseñar e implementar, junto al Ayuntamiento de Getxo, un nuevo itinerario específico para evitar la exclusión de personas que viven en la comarca. La puesta en marcha de este programa implicará la contratación temporal de una nueva trabajadora social y una técnica de administración general, que se sumarán al refuerzo previsto en otras áreas de la mancomunidad.

Este presupuesto se destinará para mantener los dispositivos de atención diurna (Antxeta) y acogida nocturna (Argitzean) en Getxo, además del alojamiento invernal, activo en Berango de noviembre a marzo. A ello se suma la incorporación del programa UdalGaztedi, dirigido a jóvenes en alto riesgo de exclusión y apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia.

Otra de las áreas con mayor dinero será Euskera y Traducción, que crece un 32,7% y afronta una reestructuración interna. La institución asumirá las sesiones de refuerzo lingüístico en centros escolares, hasta ahora gestionadas por cada municipio, y prevé la creación de una nueva plaza de técnico de la lengua vasca para reducir la externalización del servicio. En cuanto a la cartera de Medio Ambiente, las cuentas ascienden a 1,23 millones, con iniciativas centradas en el control de colonias felinas mediante el método CER, la investigación sobre cambio climático en colaboración con la UPV/EHU —30.000 euros—, la reposición de contenedores de papel, la recogida de aceite y textiles, y el asesoramiento energético a la ciudadanía.

La novedad será la creación de un Observatorio de Fiestas Igualitarias con la intención de garantizar que las celebraciones locales se desarrollen en espacios seguros. Para esta labor y otras propuestas, el área de Igualdad contará con 230.967 euros.

La gestión interna también se moderniza. La Administración General dispondrá de 714.965 euros para completar la plantilla y se prevé, además, una reducción del 13,6% en gastos de mantenimiento.