El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La tienda donde más del 60% de sus productos cuesta menos de dos euros llega a Bizkaia

La cadena de descuentos con 100 establecimientos en España desembarca en Euskadi

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

La cadena de descuentos Action, con más de 100 tiendas en España, llega al País Vasco. Lo hace en Berango, con un negocio que abrió sus puertas el pasado 22 de noviembre. Un establecimiento ubicado en la calle Keskena 2, en el polígono donde hay otros supermercados y locales. Esta nueva tienda cuenta con 822 m2 y estará abierta de lunes a sábado de 9 a 21.00 horas.

Action aterrizó en España hace cuatro años, ofreciendo una selección de 6.000 referencias repartidas en 14 categorías de productos, entre ellas alimentación y productos para el hogar, pasando por jardinería o bricolaje.

Un negocio que introduce 150 productos nuevos cada semana. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de dos euros.

Según cifras de Action, sus establecimientos reciben a más de veinte millones de clientes cada semana en más de 3.000 tiendas ubicadas en 14 países europeos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  7. 7

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  8. 8 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  9. 9

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La tienda donde más del 60% de sus productos cuesta menos de dos euros llega a Bizkaia

La tienda donde más del 60% de sus productos cuesta menos de dos euros llega a Bizkaia