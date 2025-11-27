La tienda donde más del 60% de sus productos cuesta menos de dos euros llega a Bizkaia La cadena de descuentos con 100 establecimientos en España desembarca en Euskadi

La cadena de descuentos Action, con más de 100 tiendas en España, llega al País Vasco. Lo hace en Berango, con un negocio que abrió sus puertas el pasado 22 de noviembre. Un establecimiento ubicado en la calle Keskena 2, en el polígono donde hay otros supermercados y locales. Esta nueva tienda cuenta con 822 m2 y estará abierta de lunes a sábado de 9 a 21.00 horas.

Action aterrizó en España hace cuatro años, ofreciendo una selección de 6.000 referencias repartidas en 14 categorías de productos, entre ellas alimentación y productos para el hogar, pasando por jardinería o bricolaje.

Un negocio que introduce 150 productos nuevos cada semana. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de dos euros.

Según cifras de Action, sus establecimientos reciben a más de veinte millones de clientes cada semana en más de 3.000 tiendas ubicadas en 14 países europeos.

