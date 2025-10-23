El talento de la industria náutica se cita en Fadura para impulsar nuevos proyectos El municipio acoge la jornada inaugural de la sexta edición del foro Sail Inn Pro para conocer los avances de la economía azul

Johana Gil Getxo Jueves, 23 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El municipio de Getxo se convierte el próximo martes en el epicentro de la innovación náuticomarítima con la celebración de la primera jornada de la sexta edición de Sail Inn Pro. Este encuentro, que tendrá lugar en el TikiToki Zentroa de Fadura, consolidará a la localidad como un referente en el sector, reuniendo a expertos, empresarios y jóvenes talentos para abordar los retos y oportunidades de la economía azul.

La jornada inaugural estará centrada en la formación, el empleo y el talento dentro de la industria. Se llevarán a cabo diversos paneles que explorarán la colaboración entre organizaciones y centros de formación profesional. Asimismo, se presentarán trabajos de fin de grado y proyectos de emprendedores, con el fin de poner en valor los avances y las propuestas actuales en el ámbito marítimo.

La alcaldesa Amaia Aguirre ha destacado que este foro «es una muestra más de la apuesta de la localidad por promover las empresas del sector, así como el fomento de la innovación y nuevos proyectos a través de iniciativas como Getxo Itsas Hub». La cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y el propio Ayuntamiento, se complementará con un encuentro el día siguiente en Bilbao en la Torre BAT.

«Esta es una gran oportunidad considerando que contamos con un litoral que tiene un enorme potencial. El sector marítimo vasco genera más de 3.300 millones de euros anuales y emplea directamente a cerca de 13.000 personas», subraya Cristina Múgica, directora de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la entidad foral