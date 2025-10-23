El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una presentación durante una pasada edición del foro en Getxo. Ayto de Getxo

El talento de la industria náutica se cita en Fadura para impulsar nuevos proyectos

El municipio acoge la jornada inaugural de la sexta edición del foro Sail Inn Pro para conocer los avances de la economía azul

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:30

Comenta

El municipio de Getxo se convierte el próximo martes en el epicentro de la innovación náuticomarítima con la celebración de la primera jornada de la sexta edición de Sail Inn Pro. Este encuentro, que tendrá lugar en el TikiToki Zentroa de Fadura, consolidará a la localidad como un referente en el sector, reuniendo a expertos, empresarios y jóvenes talentos para abordar los retos y oportunidades de la economía azul.

La jornada inaugural estará centrada en la formación, el empleo y el talento dentro de la industria. Se llevarán a cabo diversos paneles que explorarán la colaboración entre organizaciones y centros de formación profesional. Asimismo, se presentarán trabajos de fin de grado y proyectos de emprendedores, con el fin de poner en valor los avances y las propuestas actuales en el ámbito marítimo.

La alcaldesa Amaia Aguirre ha destacado que este foro «es una muestra más de la apuesta de la localidad por promover las empresas del sector, así como el fomento de la innovación y nuevos proyectos a través de iniciativas como Getxo Itsas Hub». La cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y el propio Ayuntamiento, se complementará con un encuentro el día siguiente en Bilbao en la Torre BAT.

«Esta es una gran oportunidad considerando que contamos con un litoral que tiene un enorme potencial. El sector marítimo vasco genera más de 3.300 millones de euros anuales y emplea directamente a cerca de 13.000 personas», subraya Cristina Múgica, directora de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la entidad foral

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El talento de la industria náutica se cita en Fadura para impulsar nuevos proyectos

El talento de la industria náutica se cita en Fadura para impulsar nuevos proyectos