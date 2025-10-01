«El subfluvial pone en riesgo el instituto de Artaza y le deja sin parte del patio» Vecinos de Getxo y profesores se han concentrado esta mañana para solicitar la paralización del túnel

Leire Pérez Getxo Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:04

Vecinos de Getxo y la comunidad educativa del instituto de Artaza se han concentrado esta mañana para mostrar su rechazo y solicitar la paralización del proyecto de subfluvial que unirá Leioa y Portugalete. Según han recordado los concentrados, el futuro túnel perjudicará «muy gravemente» a los centros educativos del entorno. Además del instituto, la escuela Artaza, la ikastola Betiko y el colegio público de Romo han firmado un manifiesto conjunto en el que exigen la retirada del proyecto vial.

«Se prevé excavar millones de metros cúbicos de tierras y rocas en Artaza, para lo que se emplearán voladuras y medios mecánicos que crearán un agujero de una profundidad de 45 metros, la misma que el Puente Colgante, y esa auténtica mina a cielo abierto se plantea a 55 metros de las ventanas de nuestro instituto, y para su ejecución además se expropiará parte del patio, dejando al alumnado sin parte de las instalaciones del centro», han apuntado.

La comunidad educativa considera que los trabajos de perforación producirán «graves problemas en la salud del alumnado». Tanto por el ruido como por la contaminación del aire generada«. »Resulta muy significativo que el primer informe de impacto ambiental descartase el uso de voladuras por considerar sus efectos inasumibles, pero en la modificación de marzo se permiten incluir 86 voladuras«, han criticado.

Los docentes han recordado que, tanto las obras como el impacto que tendrán pueden poner «en riesgo» la viabilidad del centro. Lo han hecho antes de hacer un llamamiento a la población para que se sumen a la manifestación que convocará la plataforma Subfluvial Ez el próximo 18 de octubre en Bilbao.

La Diputación estima que el primer tramo del subfluvial echará a andar en primavera y costará 147 millones de euros. En agosto se aprobó el primero de los cinco supercontratos en los que dividirá la que es la obra viaria más importante que se ejecutará en Bizkaia durante el próximo lustro. El tajo arrancará por Artaza. En total, la inversión pública necesaria alcanzará los 543 millones de euros para hacer una galería de 3,15 kilómetros por debajo de la Ría.

Se empieza por el enlace de Artaza porque se trata de una de las partes más delicadas del proyecto. Es el entorno con mayor densidad de viviendas y equipamientos públicos los centros educativos. El Ejecutivo vizcaíno ha reconocido que va a registrarse una «época aguda de molestias», pero defiende que la ejecución del subfluvial «no es un capricho».

La administración calcula que el túnel será utilizado por unos 50.000 vehículos diarios que dejarán de pasar por La Avanzada, Rontegi y la recta de Max Center de la A-8.

