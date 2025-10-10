Sopela quiere que el turismo del surf también llegue al núcleo urbano

Cómo lograr que quienes visitan Sopela atraídos por su costa también lleguen al núcleo urbano. Esta es la cuestión a la que intentarán dar respuesta ... comerciantes, emprendedores y expertos durante la novena edición del Surf Business Meeting, un encuentro que convertirá al municipio en epicentro de negocios de los deportes de deslizamiento entre los días 22 y 24 de octubre.

Uno de los focos principales estará en el impulso de la economía local. Por lo que representantes de distintos sectores —hostelería, tiendas, servicios y empresas vinculadas al skate y las actividades acuáticas— para compartir propuestas que ayuden a atraer turistas desde la playa hasta el centro de la localidad. «La separación física entre ambos espacios ha limitado hasta ahora el impacto económico del turismo estacional, y el objetivo es revertir esta tendencia», explica Naroa Saratxaga, directora de la escuela de surf Peña Txuri.

El encuentro arrancará el martes 22 con una ceremonia de apertura abierta al público en Kurtzio Aretoa (de 19.00 a 21.00), donde el cine local cobrará protagonismo. Se proyectarán los filmes Kameraqua, La madera y el mar, Zuku y Sensei, con posterior mesa redonda moderada por Taui Media y la presencia de sus protagonistas. La entrada es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente.

El plato fuerte llegará el siguiente día con una jornada de conferencias de 9.30 a 13.30 también en Kurtzio Aretoa. El programa reunirá a jóvenes talentos en la industria, como a la profesional Leticia Canales Bilbao, la emprendedora Naia Espinosa (fundadora de Dryfing, empresa de secado y desinfección de neoprenos) y el shaper Adrián López (Adrokultura), uno de los fabricantes de tablas con mayor proyección de Euskadi. También se presentará el estudio sobre los beneficios de este deporte en las personas, a cargo de la investigadora María Uyarra de la Fundación AZTI. Además, Ander Muñoz, de BEAZ, dará a conocer las ayudas y servicios de apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia para los emprendedores y empresas del sector. Por la tarde, a las 20.00, Kurtzio Aretoa acogerá el estreno del documental 'Laetitia', protagonizado por la propia Leticia Canales. Una producción íntima y emocional que retrata el viaje interior de conectar con los orígenes de su pasión.

El último día del evento, de 14.30 a 16.00, tendrá lugar la jornada de reflexión de las personas relacionadas con el sector. Se tratará entonces cómo hacer que el surf actúe como tractor de una economía más integrada, sostenible y cercana.