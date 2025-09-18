El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El festival DalecandELA celebra su cuarta edición hasta este domingo en el Puerto Viejo de Getxo. E. C.

El Puerto Viejo lucha contra la ELA

El festival DalecandELA ofrece hasta el domingo, además de conciertos, una veintena de actividades gratuitas para toda la familia

Johana Gil

Getxo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:43

El Puerto Viejo de Getxo se convirtió desde el jueves y hasta el domingo en un escenario único donde la cultura y la solidaridad caminarán de la mano. El DalecandELA Fest, en su cuarta edición, ha vuelto con un programa que trasciende lo puramente musical para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia que mezcla arte, deporte, gastronomía y conciencia social en favor de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Además del cartel, que incluye artistas como Iván Ferreiro, Los Zigarros, Coti, León Benavente, Carlos Ares y muchos más, a lo largo de estos tres días, se ofrecerán actividades para todas las edades, que van desde talleres artísticos y deportivos hasta propuestas gastronómicas, siempre con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y el apoyo a quienes padecen esta enfermedad. Uno de los eventos más destacados será este sábado a las 16.00 horas. Recala la tradicional Travesía Occident por la ELA, donde los participantes podrán recorrer a nado entre dos y cuatro kilómetros.

Durante todo el fin de semana, la carpa CuídELA será un espacio clave. Allí se impartirán talleres de primeros auxilios adaptados a la infancia para aprender cómo actuar ante emergencias, así como sesiones para adultos sobre reanimación cardio pulmonar y el uso del desfibrilador. También se instalarán dispositivos de eye-tracking que permitirán al público experimentar cómo las personas con esta enfermedad pueden comunicarse y relacionarse con su entorno a través de la mirada.

El compromiso con el planeta también estará presente. Este sábado se organizarán talleres para familias sobre reciclaje y hábitos sostenibles, donde se mostrarán de forma práctica ideas para reducir residuos en casa. Asimismo, se llevará a cabo una recogida de basura en las zonas del puerto y en la lámina de agua con grupos de voluntarios (este sábado de 9.00 a 12.00 h).

Como novedad en este año, para los asistentes que lleguen en bicicleta, se habilitará un parking y la empresa Ciclos Olabarrieta dispondrá de una carpa a la entrada del recinto que ofrecerá servicios de taller para quienes sufran algún percance.

Los más pequeños tendrán su propio espacio con talleres creativos y jornadas lúdicas. Habrá espectáculos de magia, sesiones de manualidades con arcilla y cuentos interactivos. Además, el domingo por la tarde se celebrará una jornada de herri kirolak (15.00 h) dirigida a menores de 6 a 14 años, que podrán probar disciplinas como el levantamiento de fardos, las sokatiras o las pruebas de velocidad con carretillas de madera.

