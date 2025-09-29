El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La temporada comenzará con un duatlón en Fadura. Ayto. de Getxo

El programa de deporte escolar de Getxo ofrece 23 actividades hasta el próximo junio

La nueva edición de Multikirolak, dirigida a los alumnos de Primaria con la implicación de los clubes del municipio, arranca este domingo en Fadura con un duatlón

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:51

Este domingo arrancará en Getxo una nueva edición del programa Multikirolak, la iniciativa de actividad física escolar impulsada por la Administración en colaboración con los clubes deportivos del municipio y los centros educativos. La temporada comenzará con una jornada dedicada al duatlón, en la que los más pequeños combinarán carrera a pie y bicicleta en el velódromo de Fadura. Este acto está pensado para estudiantes a partir de los 7 años y se celebrará entre las 10.00 y las 11.30 horas.

La propuesta está dirigida al alumnado de Educación Primaria, tanto de centros de Getxo como de otras localidades, y busca acercar a los menores a una amplia variedad de disciplinas deportivas antes de que se especialicen en alguna de ellas en edades más avanzadas.

El curso pasado, un total de 1.852 niños participaron en alguna de las actividades, una cifra que este ejercicio se espera mantener o incluso superar. En total, la programación incluye 23 encuentros deportivos que se extenderán hasta junio.

La siguiente cita de octubre será el domingo 12 llegará el turno del patinaje en el frontón de Andra Mari (a partir de las 10.30 h), mientras que el día 19 se celebrará un partido de fútbol sala en Gobela (de 11.30 a 13.30 h). Las jornadas de balonmano (26 de octubre), zumba danza (9 de noviembre) y tenis de mesa (16 de noviembre) completan el calendario más inmediato, siempre con una edad mínima de 6 años. Los interesados pueden inscribirse en la web de Getxo Kirolak o directamente con los centros escolares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  9. 9 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El programa de deporte escolar de Getxo ofrece 23 actividades hasta el próximo junio

El programa de deporte escolar de Getxo ofrece 23 actividades hasta el próximo junio