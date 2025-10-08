El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PP pide en el Parlamento vasco el cese de la directora de Puertos por el fiasco de Plentzia

La responsable de Euskal Kirol Portuak acata la sentencia que anula la adjudicación de amarres y dice que trabaja ya para buscar una fórmula que satisfaga «a todas la partes»

Josu García

Josu García

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:08

Duros reproches y acusaciones en el Parlamento vasco en la mañana de este miércoles con el fiasco de la adjudicación de pantalanes de Plentzia ... como telón de fondo. El PP ha solicitado la dimisión o el cese de la directora de la sociedad pública Euskal Kirol Portuak (EKP), Edurne Egaña, por la «desastrosa» gestión de los amarres en la localidad de Uribe-Kosta. Los populares han llegado a acusar a Egaña de «sospechas de amiguismo» a la hora de adjudicar las plazas para los barcos de recreo. También de encargar a una empresa «a dedo» un contrato menor y de estar sumida en «un bucle de incompetencia». La responsable de EKP, por su parte, ha acusado al PP de «calumnias y difamaciones», en el transcurso de un bronco debate.

