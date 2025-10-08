El PP pide en el Parlamento vasco el cese de la directora de Puertos por el fiasco de Plentzia

Duros reproches y acusaciones en el Parlamento vasco en la mañana de este miércoles con el fiasco de la adjudicación de pantalanes de Plentzia ... como telón de fondo. El PP ha solicitado la dimisión o el cese de la directora de la sociedad pública Euskal Kirol Portuak (EKP), Edurne Egaña, por la «desastrosa» gestión de los amarres en la localidad de Uribe-Kosta. Los populares han llegado a acusar a Egaña de «sospechas de amiguismo» a la hora de adjudicar las plazas para los barcos de recreo. También de encargar a una empresa «a dedo» un contrato menor y de estar sumida en «un bucle de incompetencia». La responsable de EKP, por su parte, ha acusado al PP de «calumnias y difamaciones», en el transcurso de un bronco debate.

Egaña llegaba al Parlamento vasco para dar explicaciones de los últimos movimientos que se han producido en las dársenas de Euskadi, a raíz de una sentencia que falla en contra del Ejecutivo autonómico y anula el proceso de adjudicación de los amarres que se realizó en 2021 en Plentzia, al entender que se introdujeron cambios en la valoración sin que estuvieran en las bases de la convocatoria. Como ya adelantó EL CORREO, esta resolución judicial supone un varapalo muy duro para EKP, ya que no solo afecta al municipio vizcaíno sino que cuestiona el criterio general técnico que se ha llevado a cabo en toda Euskadi para la adjudicación de plazas.

La directora de Puertos ha admitido su derrota en los tribunales. «No hemos podido convencer a los jueces de que están equivocados», ha dicho Egaña, en una declaración que ha generado cierta sorpresa ya que puede interpretarse como un ataque al poder judicial. No obstante, ha matizado después que, aunque no comparta la sentencia de Plentzia, «la acataremos». En este sentido ha dicho que ya están buscando «una solución que aúne los intereses de todas las partes: de las personas que abrieron la batalla legal, de los actuales amarristas y de la seguridad operativa de la dársena».

Hay que recordar que la asociación de embarcaciones locales advirtió el mes pasado, en su valoración de la sentencia, que llegar a un arreglo va a ser muy difícil, porque las plazas en Plentzia son limitadas (hay 200 amarres y una altísima demanda).

La portavoz del PP en la comisión, Ana Morales, acusó a Egaña de haber sembrado «el caos total» en los puertos vascos. «No ha hecho usted nada bien. Ha perdido todos los pleitos y se debe marchar, debe dimitir», le ha espetado. «Y si no lo hace, deberían proceder a su cese por el bucle de incompetencia en la que se halla», ha añadido. Morales fue más allá y acusó a la directora de EKP de haber sembrado «sospechas de amiguismo» en la concesión de amarres.

«Si tiene pruebas, vaya al juzgado»

«Si usted tiene pruebas, presentelas en la instancia correspondiente», le desafió Egaña. «La crítica política es legítima, pero usted ha venido aquí a lanzar un ataque personal, actuando desde el desconocimiento, vertiendo un montón de injurias y calumnias». La directora de EKP ha admitido que ha podido cometer «algunos errores» que ahora han puesto de relevancia los jueces pero que las decisiones que ha tomado «han sido siempre guiadas por el bien general, dentro del marco de legalidad y de los procedimientos».

Egaña informó de que sigue en marcha el proceso de escucha abierto para tratar de elaborar una nueva orden que regule la concesión de amarres, en vista de la vía de agua que ha abierto la Justicia en el anterior marco regulatorio.