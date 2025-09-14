El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El puerto deportivo de Plentzia cuenta en la actualidad con 204 amarres. Ignacio Pérez

La Justicia falla contra el Gobierno vasco y anula el sorteo de amarres de Plentzia

El Ejecutivo autonómico redactará una nueva normativa para cumplir la sentencia y cambiará las bases de adjudicación en todos los puertos vascos

Josu García

Josu García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:18

l Gobierno vasco ha perdido la guerra legal que hace cuatro años abrió un grupo de amarristas de Plentzia contra el modo en el que ... se habían sorteado los pantalanes de atraque existentes en esta localidad. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) han dado la razón a los patrones y han anulado el sorteo que se hizo en 2021 para adjudicar algo más de 200 plazas (en concreto, 204).

