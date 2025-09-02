Leioa programa 25 espectáculos culturales para este otoño

Leire Pérez Leioa Martes, 2 de septiembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

La Casa de Cultura de Leioa ha preparado para este otoño 25 espectáculos de música, teatro y danza. 22 de ellos se desarrollarán en sala mientras que el público disfrutará de 3 al aire libre. De paso, el municipio acogerá 33 sesiones de cine y dos exposiciones. Como es habitual, la programación tendrá mayor presencia durante el período de Navidades.

Desde el Ayuntamiento leioztarra destacan una gala de circo de la mano de la compañía vasca Zirkozaurre, el monólogo 'Yo, Mussolini' con el que Leo Bassi advertirá sobre el auge del fascismo en Europa y el espectáculo 'Hector Alterio, una pequeña historia'. En esta última obra el artista hará un repaso de su carrera.

El alcalde de Leioa, Iban Rodríguez, destaca «la gran variedad de propuestas que abarcarán distintos lenguajes artísticos y temáticos y que están dirigidas a públicos muy diversos». El primer edil asegura que «Leioa cerrará el año apostando por la cultura de calidad, con propuestas que nos ayudarán a sobrellevar esta vuelta a la rutina tras el paréntesis del verano, al tiempo que profundizamos en temas como las experiencias de las personas migrantes, la fragilidad de la infancia y las amenazas del fascismo».

La primera obra, 'Hector Alterio', tendrá lugar el 26 se septiembre. El 3 de octubre Aitziber Garmendia y Jon Plazaola tomará el relevo con ARIZONA, una obra ambientada en EEUU en la que se entremezclarán parodia y tragedia. El 14 de noviembre llegará la primera cita musical de la temporada. El conjunto vasco Trío Mai presentará 'de la ópera al crossover'. El 28 de noviembre será el turno de Nevenka de Histrión Teatro.

