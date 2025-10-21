El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los equipos deberán realizar un recorrido asignado con diferentes opciones para descubrir el misterio. E. C.

Leioa organiza una jornada de retos y misterios para impulsar el comercio local

La actividad, abierta a toda la ciudadanía, se desarrollará este sábado

Johana Gil

Leioa

Martes, 21 de octubre 2025, 17:52

La asociación Comercios Unidos de Leioa ha puesto en marcha una iniciativa para dar a conocer la historia del municipio e impulsar el comercio local. Este sábado, de 10.00 a 14.30 horas, tendrá lugar un Street Escape Room abierto a toda la ciudadanía, que recorrerá diferentes establecimientos de la localidad.

La jornada arrancará en los negocios de Pinueta y, a medida que avance, los participantes deberán seguir las pistas repartidas por varios establecimientos para resolver un enigma. Los grupos, formados por entre dos y cinco personas, deberán realizar un recorrido asignado con diferentes opciones para descubrir el misterio.

La actividad está dirigida a mayores de 16 años, pero los menores pueden acudir acompañados por un adulto. Cada equipo necesitará un teléfono móvil con conexión a internet para completar la prueba. Los interesados pueden inscribirse hasta el 24 de octubre llamando al 656708501 o mandando un email a info@comerciosunidosdeleioa.com. Al finalizar, cada grupo recibirá vales regalo para canjear en los comercios.

