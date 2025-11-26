«El impacto real de la cubrición de La Avanzada se conocerá cuando el tráfico se normalice»

Ante las críticas de numerosos vecinos que aseguran seguir sufriendo ruido y sensación de aislamiento tras la cubrición de La Avanzada, la Diputación de Bizkaia ... ha salido al paso para defender el resultado de la obra. El diputado foral Carlos Alzaga asegura que «no hay un solo edificio» que haya visto incrementarse su nivel sonoro y destaca que la reducción media ronda los 20 decibelios. Subraya además que se ha reforzado la iluminación en las zonas con pantalla —otra de las principales quejas vecinales— para evitar tramos oscuros y poco transitados. Recuerda también que la intervención ha permitido recuperar un bulevar de 18.000 metros cuadrados y coser una brecha histórica en el municipio, pese a que parte del comercio local insiste en que la presencia de los muros ha restado visibilidad y clientela.

A las voces que reclaman nuevas mediciones y una segunda fase de soterramiento se suman otras muchas que valoran el cambio como «un alivio», especialmente entre quienes convivían a escasos metros del tráfico diario. «Para quienes teníamos la carretera debajo de casa, esto es una bendición», resumía un residente de Iturribide. Otra vecina, también satisfecha, reconocía que «el ruido ha bajado de verdad», aunque aprovechaba para afear la mezcla de pantallas acústicas y el «poco gusto» en algunos acabados. Incluso entre los partidarios de la obra surge la idea de que, con una estética más cuidada, parte del malestar se habría evitado.

Alzaga ha pedido un plazo de seis a siete meses para evaluar el comportamiento del tráfico y el impacto real de la intervención una vez estabilizada la circulación, e insistió en que los trabajos están prácticamente concluidos, a falta de remates puntuales. La fecha oficial de finalización vuelve a modificarse y asegura que será en las «próximas dos semanas».