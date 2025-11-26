El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se ha reforzado la iluminación en las zonas con pantallas para evitar tramos oscuros Manu Cecilio

«El impacto real de la cubrición de La Avanzada se conocerá cuando el tráfico se normalice»

El diputado foral Carlos Alzaga asegura que la reducción media del ruido ronda los 20 decibelios

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Ante las críticas de numerosos vecinos que aseguran seguir sufriendo ruido y sensación de aislamiento tras la cubrición de La Avanzada, la Diputación de Bizkaia ... ha salido al paso para defender el resultado de la obra. El diputado foral Carlos Alzaga asegura que «no hay un solo edificio» que haya visto incrementarse su nivel sonoro y destaca que la reducción media ronda los 20 decibelios. Subraya además que se ha reforzado la iluminación en las zonas con pantalla —otra de las principales quejas vecinales— para evitar tramos oscuros y poco transitados. Recuerda también que la intervención ha permitido recuperar un bulevar de 18.000 metros cuadrados y coser una brecha histórica en el municipio, pese a que parte del comercio local insiste en que la presencia de los muros ha restado visibilidad y clientela.

